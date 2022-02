Top 20 cartellini gialli, l’assurdo record della Roma

In casa Roma si cerca di voltare pagina dopo l’amaro pareggio interno contro il Genoa. E c’è un dato statistico che merita attenzione.

Voltare pagina. Superare il pareggio interno contro il Genoa e concentrarsi, subito, sulla sfida di domani in Coppa Italia. E’ questo il compito del momento per la Roma e José Mourinho. Già, perché, il calendario è fitto di impegni e in casa giallorossa siamo già alla vigilia di un appuntamento di grandissima importanza. La sfida contro i nerazzurri, al di là del fascino e dei precedenti storici, e al di là del passato interista di Mourinho, vale tanto per la stagione in corso.

Una partita da dentro-fuori, con in palio la semifinale di Coppa Italia. Un obiettivo che in casa Roma è particolarmente sentito: inseguire la decima è una delle priorità della stagione giallorossa. E Mourinho, arrivato in un momento in cui la società sta sostanzialmente ponendo le basi per la Roma che verrà, potrebbe arricchire il suo primo anno nella Capitale con un trofeo prestigioso. Eppure, dimenticare in fretta quello che è successo sabato pomeriggio non è facile.

Roma prima nella classifica dei più “cattivi” | Ecco i numeri

Non è facile perché una decisione discutibile ha tolto ai giallorossi una vittoria che sembrava ormai a un passo. E soprattutto perché, nel corso della stagione, gli episodi arbitrali che hanno destato perplessità si sono susseguiti con una certa, spiacevole regolarità. Un rapporto non semplice, a quanto pare, quello tra i giallorossi e la classe arbitrale, nonostante dalla società sia sempre trapelata una linea di grande rispetto per i direttori di gara. Eppure, i numeri parlano chiaro.

Al di là degli episodi più plateali e discussi, la Roma è, per esempio, prima in Serie A nella speciale classifica dei cartellini gialli. Lo riporta oggi Forzaroma.info, elencando una serie di statistiche sulla stagione in corso. Se si osserva la graduatoria dei primi 20 giocatori maggiormente sanzionati dagli arbitri nel nostro Campionato, i giallorossi portano addirittura 5 elementi in classifica. In testa c’è Gianluca Mancini, ammonito ben 9 volte. I due titolari dell’attacco giallorosso, Abraham e Zaniolo, seguono con 7 gialli a testa. Poco più indietro Veretout e Cristante, ammoniti 6 volte. Nessun club ha fatto tanto, fin qui. E anche altre voci della “classifica disciplinare” sono preoccupanti: dei 30 giocatori fin qui espulsi in Serie A per doppia ammonizione, ben 4 sono della Roma: Felix, Karsdorp, Pellegrini e Mancini. Numeri che fotografano bene una stagione che, nel rapporto con la classe arbitrale, si sta rivelando complicatissima.