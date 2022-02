Dal derby alla Juve, ecco il dossier degli errori arbitrali contro la Roma

Dopo l’ultima partita della Roma, arrivano a otto gli sbagli dei direttori di gara che hanno penalizzato i giallorossi contestati anche da Mou

Roma-Genoa è solo l’ultimo esempio. Il gol annullato a Zaniolo ha fatto molto scalpore scatenando le polemiche dei tifosi giallorossi, ma soprattutto anche quelle di Mourinho. Lo Special One in conferenza stampa post partita non si è trattenuto e ha sottolineato tutta la convinzione dell’essere penalizzati dagli arbitri. “La Roma è piccola agli occhi del potere“. Parole che non lasciano spazio a interpretazione e che dimostrano tutta la rabbia di José a fine gara. In campo, invece, ad aver mostrato tutto il suo nervosismo è stato Zaniolo, espulso per proteste.

L’attaccante numero 22 della Roma, in pieno recupero e nervosismo per la gioia negata, si è lamentato con l’arbitro Abisso che non ha gradito il gesto. Senza pensarci su, l’arbitro palermitano ha estratto il cartellino rosso, spedendo fuori dal campo di gioco Nicolò. Al 90′ era arrivato il gol vittoria dei giallorossi sui rossoblù, con la firma proprio del classe 1999, ma il Var aveva altri piani. Dall’on field review Abisso ha revisionato il replay individuando un pestone di Abraham a inizio azione che ha vanificato tutto.

LEGGI ANCHE: Roma, Zaniolo criticato | La risposta alle parole del ct

Roma, tutti gli errori arbitrali contestati da Mourinho

Quello con Abisso è stato solo l’ultimo errore arbitrale criticato da José Mourinho. Come riporta il Corriere dello Sport, prima di questo ce ne sono altri sette da qui all’inizio del campionato. Il primo errore è avvenuto nella gara con l’Udinese, una seconda ammonizione per Pellegrini, costretto a saltare il derby, criticata dallo Special One a bordocampo. Con la Lazio sono stati ben due gli errori di direttore di gara e Var. Il primo è da individuare nel secondo gol dei biancocelesti, da annullare per un fallo in area di Hysaj su Zaniolo. Poi, la mancata seconda ammonizione su Leiva ha fatto sì che Mourinho fosse molto critico in conferenza: “L’arbitro ha deciso la partita. Ha spagliato in campo, così come il Var ovunque sia“.

Doppio errore anche nella partita con la Juventus. Il primo è arrivato sul gol dei bianconeri con un fallo di mano di Cuadrado non visto. Il secondo è il gol annullato ad Abraham per assegnare il calcio di rigore alla Roma. Stessa sorte anche con il Milan. Rigore assegnato a Ibrahimvoic per un contrasto in area con Ibanez e un rigore negato alla Roma nel recupero su fallo di Kjaer, con stessa azione poi sanzionata in Inter-Juventus. Anche nella partita con il Venezia i giallorossi possono recriminare all’arbitro. Sul rigore assegnato ai lagunari, che ha portato al 3-2, c’è una spinta di Kiyine su Ibanez che non riesce a colpire il pallone. Sarebbe dovuta essere punizione, ma il Var non ha visto nulla.

Altri errori anche nella giornata di ritorno con il Milan. Un rigore assegnato per fallo di mano di Abraham, con la palla che non sembra toccare il braccio del numero 9. Poi c’è il mancato rigore su Zaniolo, con Chiffi che non fischia. In Roma-Juve, di qualche settimana fa, c’è un mancato rigore non assegnato alla Roma per fallo di mano di De Ligt.