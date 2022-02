Roma, Zaniolo criticato | La risposta alle parole del ct

L’attaccante della Roma è finito al centro dei giudizi di molti dopo ciò che è successo nella gara di campionato con il Genoa

Non si ferma la polemica. L’attaccante della Roma Nicolò Zaniolo, è finito al centro di alcune critiche dopo quello che è successo con il Genoa. Nel finale di partita, il talento giallorosso ha segnato il gol vittoria che è stato poi annullato grazie al Var. Una decisione che ha fatto molto discutere e che, nella foga del momento, ha fatto innervosire molto Zaniolo. Il numero 22 della Roma, infatti, preso dal sentimento di rabbia si è andato a lamentare con l’arbitro Abisso che senza pensarci su lo ha espulso.

Il gesto di Zaniolo ha subito messo in moto la macchina delle critiche che ha sparato sentenze e giudizi sul ragazzo. Nicolò ha già fatto grandi passi avanti per non essere nell’occhio del ciclone a causa dei suoi comportamenti, ma sembra non bastare. Non che in passato fosse uno scalmanato, ma le sue vicende amorose hanno fatto discutere quasi più di quelle in campo. Per questo motivo già da tempo il numero 22 ha deciso di assumere un altro atteggiamento per tutelarsi e non dare spago a chi critica a tutto spiano.

Roma, la madre di Zaniolo contro Bertolini: “Facile puntare il dito”

L’ultima critica rivolta a Zaniolo è arrivata dal ct della Nazionale Femminile Milena Bertolini. L’allenatrice delle Azzurre ha sottolineato come, secondo lei, l’attaccante della Roma abbia delle difficoltà e vada aiutato. Una frase che non è piaciuta a mamma Francesca Costa, che ha preso le parti del figlio Nicolò. Sul suo profilo Instagram ufficiale, la moglie di Igor Zaniolo ha risposto alla ct: “Troppo facile puntare il dito, ignorare è la cosa migliore“. Poi, la madre dell’attaccante ha continuato rivolgendosi ai tifosi: “Grazie a voi, ai vostri messaggi e all’amore che dimostrate, questo messaggio è per voi“.