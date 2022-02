Roma, il Ct attacca Zaniolo in diretta Tv

Nuovo attacco in diretta Tv contro Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma è stato criticato dal ct, che non ha usato giri di parole dopo ieri.

Nicolò Zaniolo continua a catalizzare tantissime attenzioni in casa giallorossa. Stavolta non è il calciomercato il nodo che lega il giovane alle attenzioni della cronaca, ma quanto accaduto nella gara di ieri contro il Genoa. Il fantasista offensivo è stato assoluto protagonista della gara, prima sbloccandola con una rete da incorniciare -annullata dopo revisione Var- poi con l’espulsione diretta dopo un battibecco con Abisso.

Il giorno dopo il pareggio a reti bianche col Genoa non cala l’amarezza in casa Roma. I giallorossi sono passati nel giro di pochi minuti dall’esplosione di gioia, dopo la bellissima rete di Zaniolo, a quella di rabbia causata dalle scelte arbitrali. Il numero 22 della Roma è stato anche espulso dal direttore di gara Rosario Abisso. Ad inizio settimana il suo nome era salito alla ribalta della cronaca dopo l’annuncio di Tiago Pinto che non lo ha formalmente blindato in vista della prossima stagione. Mentre la Roma studia le mosse per raggiungere l’intesa per il prolungamento contrattuale, c’è un attacco in diretta Tv che ha spiazzato tanti tifosi giallorossi. Ecco le parole pronunciate in diretta dal ct dell’Italia Femminile negli studi di Rai 2.

Leggi anche: Inter-Roma, Inzaghi insiste | Le delusioni del derby dal 1′: le probabili scelte

Roma, il Ct Bertolini attacca Zaniolo in diretta Tv

Nuovo attacco contro Zaniolo, stavolta in diretta Tv negli studi di Rai Sport. Durante il consueto appuntamento della domenica sera, 90° minuto, Milena Bertolini ha sferrato un duro attacco contro il numero 22 della Roma. Ecco le parole del ct della nazionale italiana femminile, che non sono per nulla piaciute ai tifosi della Roma: “Ultimamente ha delle difficoltà, va aiutato, va educato. Poi in quel caso l’arbitro doveva fare la sua parte, ma non per questo giustifico l’atteggiamento di Zaniolo”. Parole che lasciano perplessi in molti, totalmente in controtendenza con quanto espresso da Josè Mourinho nell’immediato post gara di ieri pomeriggio.