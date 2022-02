Inter-Roma, due cambi e una speranza | Le scelte di Mourinho

Il tecnico portoghese starebbe pensando ad alcuni cambi di formazione in vista di Inter-Roma, valida per gli ottavi di Coppa Italia

Mourinho studia e spera. Domani alle 21 al San Siro va in scena l’ottavo di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma. In vista della gara il tecnico giallorosso sta preparando la formazione che dovrebbe sconfiggere l’attuale capolista della Serie A. Per il suo primo ritorno a Milano da avversario diretto, in quello stadio dove 12 anni fa ha conquistato tutto, Mou sta pensando di cambiare qualcosa nella sua formazione.

La Roma si presenta alla sfida dopo le polemiche che hanno seguito la gara con il Genoa. In Coppa Italia, invece, la Roma viene dalla vittoria per 3-1 sul Lecce grazie alle reti di Abraham, Kumbulla e Shomurodov. L’ultima partita dell’Inter nella competizione è stata contro l’Empoli. Gli uomini di Andreazzoli hanno messo molto in difficoltà i nerazzurri che sono riusciti a vincere solamente nel recupero grazie al gol di Stefano Sensi, allora ancora interista. Moiurinho potrebbe aver studiato a lungo quella partita, dato che i toscani hanno reso la vita più che difficile agli uomini di Inzaghi.

Inter-Roma, possibile ritorno di Veretout e Vina

Per conoscere i pensieri di mister José si dovrà aspettare per forza il post partita con le interviste di rito. Come da tradizione, infatti, il portoghese non svolge conferenze per le partite infrasettimanali. Intanto, però, è possibile aspettarsi alcuni cambiamenti nella formazione che affronterà l’Inter. Sono due i cambi principali che potrebbero esserci. Veretout e Vina, infatti, potrebbero tornare in campo nella gara con i nerazzurri, dopo aver saltato la sfida con il Genoa. Poi ci potrebbe essere anche il ritorno di Pellegrini in mezzo al campo. Mourinho spera di riavere il numero 7 a disposizione per Inter-Roma, ma tutto dipenderà dall’ultimo allenamento di rifinitura. Il modulo dovrebbe essere quello utilizzato nelle ultime gare, difesa a tre con Abraham e Zaniolo davanti.