In attesa di ritrovare il campo, martedì sera contro l’Inter, si accendono i riflettori sul calciomercato estivo in casa Roma.

La Roma è uscita furiosa dallo stadio Olimpico ieri pomeriggio. Il pareggio a reti bianche trovato contro il Genoa ha lasciato tanto amaro in bocca ai tifosi giallorossi. In attesa dell’imminente big match di San Siro, contro l’Inter di Simone Inzaghi, arriva un nuovo scenario dall’Inghilterra che conferma un addio ormai scontato, lo spogliatoio è una polveriera.

La Roma ha trovato un punto e tanta amarezza contro il Genoa allo stadio Olimpico. Assoluto protagonista Nicolò Zaniolo, passato dal paradiso all’inferno nel giro di pochi minuti grazie all’operato di Abisso. I giallorossi hanno ripreso a lavorare a Trigoria, martedì sera c’è un appuntamento delicatissimo. La Roma scenderà in campo a San Siro, contro l’Inter, gara valida per l’acceso alle semifinali di Coppa Italia. In attesa del big match si guarda già con insistenza alla finestra di calciomercato estivo, l’addio a zero è sempre più confermato. L’annuncio che arriva dalla Premier League non lascia spazio all’immaginazione, lo spogliatoio del club è in rivolta.

Calciomercato Roma, spogliatoio in rivolta | Addio a zero

Le trattative nel campionato inglese sono un vero e proprio punto fermo nell’operato di Tiago Pinto. Anche nella finestra invernale il primo rinforzo è giunto dalla Premier League e in estate le aspettative non sembrano mutare. C’è un addio ormai scontato su cui il portoghese potrebbe fiondarsi con decisione, ma la concorrenza non mancherà. Parliamo di Jesse Lingard, 29enne centrocampista offensivo del Manchester United e della nazionale inglese. Secondo quanto riportato dal Mirror il calciatore è sempre più ai ferri corti col tecnico Ralf Rangnick che lo ha praticamente relegato ai margini della rosa. Lo spogliatoio dei Red Devils non ha gradito il trattamento riservato al calciatore ed ora si parla di una vera e propria polveriera all’interno della squadra di Manchester. Tutto confermato dunque, Lingard non rinnoverà col club e a giugno sarà libero di accasarsi con una nuova squadra, Tiago Pinto tenterà l’assalto ?