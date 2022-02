Verso Roma-Inter, Mou può sorridere | Le ultime da Trigoria

La Roma archivia il pareggio contro il Genoa e si prepara ai prossimi impegni. Martedì la sfida all’Inter in Coppa Italia.

José Mourinho non ha gradito il finale di partita di ieri. Le polemiche che hanno segnato le ultime battute di gioco del match contro il Genoa, d’altra parte, hanno lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente giallorosso. Il gol di Nicolò Zaniolo a pochi minuti dal fischio finale sembrava la svolta decisiva della giornata, la perla capace di regalare altri tre punti alla Roma, che avrebbe così ottenuto la quarta vittoria consecutiva tra Campionato e Coppa Italia.

L’intervento del Var, invece ha cancellato la splendida giocata del numero 22. Una scelta discutibile, che ha per altro innervosito tutta la squadra, fino all’episodio conclusivo: l’espulsione di Zaniolo. Insomma, un finale amaro, arrivato poco dopo la gioia incontenibile che aveva, per un paio di minuti, invaso lo Stadio Olimpico. Mourinho non ha voluto commentare gli episodi, ma la frustrazione e la delusione del portoghese sono apparse evidenti.

Roma-Inter, le ultime da Trigoria | Recupero importante

La prestazione della squadra, comunque, è apparsa per ampi tratti di gara non all’altezza. Di fronte i giallorossi si sono trovati un Genoa arcigno e deciso a lasciare la Capitale con un punto, ma la produzione offensiva giallorossa è spesso risultata lenta e compassata. La fiammata di Zaniolo nel finale poteva valere tre punti, ma per il prosieguo della stagione sarà fondamentale migliorare anche dal punto di vista del gioco. Magari già a partire da martedì, quando la Roma sfiderà l’Inter a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia.

La squadra è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria per preparare la sfida ai nerazzurri. José Mourinho si preprara quindi ad affrontare il proprio passato e per l’occasione sembra che potrà contare su un recupero importante. Lorenzo Pellegrini si è infatti allenato in gruppo e dovrebbe essere recuperato per la partita di martedì. Una sfida importante che vale un posto nelle semifinali: il recupero del Capitano è dunque davvero importante.