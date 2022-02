Calciomercato Roma, ora è ufficiale | Firma e annuncio

La Roma ufficializza con un comunicato sul proprio sito ufficiale la felice conclusione di una trattativa di calciomercato.

Il progetto della famiglia Friedkin per la Roma è ambizioso. La proprietà statunitense, che ha rilevato il club dal gruppo di James Pallotta nell’estate 2020, vuole portare avanti un percorso di grande crescita per tutto il club. Un percorso fatto di vari step, che dovrà portare nel giro di qualche stagione la Roma a crescere in maniera costante e continua. L’obiettivo finale è riportare i colori giallorossi a competere per i più ambiziosi traguardi.

A conferma delle intenzioni importanti che i Friedkin stanno mettendo in campo c’è il grande impegno economico profuso per sostenere il club. La proprietà e la dirigenza stanno lavorando con impegno per migliorare la rosa a disposizione di José Mourinho e per garantire una crescita complessiva al club in tutte le sue componenti. Dalla prima squadra al settore giovanile, fino alla squadra femminile.

Calciomercato Roma, arriva l’ufficialità | Ecco Mijatovic

In questo senso la responsabilità maggiore è affidata al General Manager Tiago Pinto, chiamato a mettere in atto un importante lavoro che, anche attraverso il consolidamento economico del club, faccia crescere ancora la Roma. Per quanto riguarda la Prima Squadra, il calciomercato invernale ha confermato la volontà di seguire le indicazioni fornite da José Mourinho. Ma il lavoro della dirigenza non si ferma qui.

E’ infatti arrivato poco fa anche un annuncio ufficiale sul sito del club che riguarda la Roma Femminile. Le giallorosse possono infatti contare ora su un importante rinforzo: si tratta di Milica Mijatovic, centrocampista classe ’91 che andrà a rinforzare l’organico di mister Spugna. Ecco le sue prime parole da calciatrice giallorossa: “Sono orgogliosa e felice di essermi legata alla Roma, perché è un grande club con un futuro luminoso. Non vedo l’ora di iniziare e di aiutare la squadra nelle prossime partite”. Mijatovic ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.