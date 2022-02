Inter-Roma, allarme infortuni | Un big verso il forfait

Martedì la Roma tornerà in campo per sfidare l’Inter nei quarti di finale di Coppa Italia. La presenza di un big sembra fortemente a rischio.

Alla ripresa del Campionato dopo la sosta per le Nazionali la Roma incappa in un mezzo passo falso. Il pareggio interno contro il Genoa non è certamente il risultato che José Mourinho e i suoi giocatori avrebbero voluto ottenere al termine della sfida di ieri. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, anche per via della decisione che nel finale di partita ha portato all’annullamento del gol, decisivo, realizzato da Nicolò Zaniolo.

Una scelta che ha lasciato perplessi, soprattutto per il coinvolgimento del VAR, quasi sempre silente in episodi analoghi nel corso della stagione. La partita contro il Genoa, però, è già da archiviare. La Roma è infatti attesa da una settimana ricca di impegni e, in attesa del ritorno della Conference League, Campionato e Coppa Italia costringono i giallorossi a giocare ogni tre giorni.

LEGGI ANCHE: Roma, Calvarese a sorpresa sul gol di Zaniolo | La posizione del consulente giallorosso

Inter-Roma, le ultime sulle condizioni di Perisic

E così martedì sarà già tempo di tornare in campo. Il pareggio contro i liguri va quindi archiviato in fretta, per preparare al meglio una partita importante come quella che vedrà i giallorossi sfidare l’Inter a San Siro per i quarti di finale di Coppa Italia. Una sfida da dentro-fuori, che vale l’accesso immediato alle semifinali. Mourinho sogna di fare uno scherzetto alla sua ex squadra, reduce dalla sconfitta arrivata ieri nel derby contro il Milan.

E proprio durante la stracittadina uno dei più importanti protagonisti nerazzurri, Ivan Perisic, ha chiesto il cambio per un problema di natura fisica. Circostanza che evidentemente mette in dubbio la presenza dell’esterno croato per la sfida di martedì. Secondo le ultime informazioni disponibili il croato non avrebbe nulla di serio: un affaticamento per il quale Perisic avrebbe chiesto il cambio a scopo precauzionale. Tuttavia, data l’importanza del giocatore nello scacchiere di Inzaghi, appare ad oggi improbabile che l’allenatore possa decidere di rischiarlo contro la Roma.