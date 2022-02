Calciomercato Roma, rinnovo bloccato | Ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Roma, il rinnovo è bloccato e il futuro è un enigma. Alla fine dell’anno ci potrebbe essere un ritorno di fiamma in Serie A

Al momento i rinnovi sono bloccati. Tutti. Se ne riparlerà alla fine della stagione. Così è per Zaniolo, così è anche, al momento, per Veretout. Anche se il futuro del calciatore francese appare sempre più lontano da Trigoria visto il momento di forma non certo esaltante e in generale una stagione che si avvia decisamente al di sotto delle aspettative.

E poi c’è l’arrivo di Sergio Oliveira, che la Roma sicuramente riscatterà al termine del campionato, che toglie ulteriore spazio al centrocampista: insomma, Veretout potrebbe finire sul mercato anche perché le offerte di certo non gli mancano. Soprattutto dalla Premier League – spiega il Corriere dello Sport – alcuni club hanno già fatto un sondaggio e solamente i tempi tecnici della sessione invernale di mercato hanno bloccato un possibile addio lo scorso mese. Se ne riparlerà in estate.

LEGGI ANCHE: Roma, rientro Spinazzola: c’è la data | Test decisivi

Calciomercato Roma, per Veretout ritorno di fiamma in Serie A

L’entourage del calciatore, che con la maglia giallorossa addosso ha conquistato anche quella della nazionale francese, punta ad alzare l’ingaggio del proprio assistito fino a 3 milioni di euro. L’accordo scade nel 2024, quindi il tempo c’è per mettersi a tavolino, ma il futuro di Veretout rimane comunque un enigma in questo momento. Se ne capirà molto alla fine dell’anno, quando la Roma svelerà le proprie intenzioni e il quadro sarà più chiaro. Solamente allora Tiago Pinto farà il primo passo.

Ma, in questo caso, anche la destinazione potrebbe cambiare: non è escluso a priori infatti che anche il Napoli possa tornare alla carica per il centrocampista. Gli azzurri lo hanno cercato la scorsa estate ma il tentativo d’affondo è andato a vuoto. A Spalletti il giocatore piace. E allora una seconda puntata della trattativa appare possibile. Vedremo.