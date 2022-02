Roma, rientro Spinazzola: c’è la data | Test decisivi

Roma, rientro Spinazzola: c’è la data che potrebbe cambiare il percorso di recupero dell’esterno giallorosso.

La data è fissata. Il giorno decisivo dovrebbe essere venerdì. Secondo il Corriere dello Sport infatti è atteso a Trigoria il dottor Lempainen, il chirurgo che ha operato Spinazzola dopo la rottura del tendine d’Achille con la Nazionale all’Europeo. L’attesa è tanta ovviamente. Leo si aspetta il via libera.

Ma tutto procederà gradualmente, ovviamente. Saranno due giorni intensi per il calciatore giallorossi visto che ci saranno dei test fisici e ovviamente anche strumentali. Se tutto filasse per il verso giusto – come tutti noi speriamo – l’esterno potrebbe ricominciare ad allenarsi. Avvicinando in questo modo il ritorno in campo.

Roma, due giorni di test per Spinazzola

“Dobbiamo capire se Leonardo potrà essere disponibile in questa stagione” ha spiegato Mourinho qualche giorno fa. Insomma, l’ottimismo non è tanto, anche perché dopo i test di questo fine settimana dovranno comunque passare almeno altri 40 giorni affinché possa tornare nella lista dei convocati. Un lavoro lungo, fatto di tempi stabiliti, anche per evitare quella che potrebbe essere una nuova caduta. Non è ovviamente questo il momento di accelerare i tempi perché ne va della carriera del giocatore.

Lempainen – che ieri ha visitato Zapata dell’Atalanta – arriva con un mese di ritardo a Roma, scrive ancora il quotidiano romano. Ma Spinazzola in questo momento inizia a vedere la luce in fondo a questo tunnel che è stato preso dallo scorso luglio. Come detto, se il parere sarà positivo, allora si potrebbe cominciare con l’ultima fase del recupero, quella della riatletizzazione che gli permetterebbe con gradualità a tornare a sentire l’odore dell’erba in campo. Ne ha passate tante Spinazzola in questi mesi. Si è parlato anche per un certo periodo di un ritorno quasi certo alla fine dell’anno scorso. La realtà dei fatti era completamente diversa. Adesso però è il momento di raccogliere i frutti del lavoro durissimo fatto fino al momento.