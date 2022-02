Roma, la bordata del grande ex | “Spero che voglia andare via”

Roma, il grande ex non le manda a dire: la bordata fa subito il giro del web. Impazzano le polemiche dopo la sfida con l’Inter.

Chi si aspettava un post partita tranquillo, è rimasto profondamente deluso. Il carico di polemiche dopo Inter-Roma non accenna a placarsi, ed è destinato a protrarsi ancora nel tempo.

Tanti sono gli aspetti che non sono andati giù e che vengono dibattuti. Anche Mourinho è finito sul banco degli imputati – reo, secondo alcuni, di non aver dato ancora un’identità di gioco – ma anche tanti giocatori sono stati criticati aspramente. Tra questi, c’è anche Rick Karsdorp, che ha perso in maniera netta il confronto con Ivan Perisic, da una scorribanda del quale è nata l’azione che ha portato alla rete di Edin Dzeko, su dormita colossale di tutto il reparto difensivo: a cominciare da Ibanez, per finire con Smalling.

Inter-Roma, polemiche a non finire: Karsdorp “nel mirino” di Pruzzo

E proprio la prestazione piuttosto deludente del terzino destro è stato il tema di molte discussioni. Lo stesso Roberto Pruzzo – intervenuto ai microfoni di Radio Radio – ha esternato il suo colorito punto di vista, ponendo l’accento sulla scarsa produzione offensiva dell’olandese, unita a delle defayances in fase difensiva. Ecco le sue parole: “Mi auspico che Karsdorp voglia andare via: non attacca, non difende, e dà solo palle all’indietro. Un giocatore assolutamente ininfluente: non puoi giocare a 5 con terzini ininfluenti. La differenza in termini tecnici è evidente, vedete Perisic e poi i terzini della Roma: che cosa fanno durante la partita?”