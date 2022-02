José Mourinho fin dai suoi primi giorni alla guida della Roma non ha fatto proclami a breve termine, chiedendo tempo per realizzare il suo progetto triennale. I risultati purtroppo hanno confermato questa necessità, con lo Special One che in alcuni casi si è dovuto accontentare di soluzioni tampone in sede di calciomercato. È il caso ad esempio dell’esterno destro.

