Roma, Mourinho esplode | “Andate a giocare in Serie C”

La sconfitta subita in Coppa Italia contro l’Inter non è affatto piaciuta a José Mourinho: ecco la reazione del tecnico a fine partita.

Tanto tuonò che piovve. E la pioggia, questa volta, sembra essere stata davvero tanta: un diluvio vero e proprio. Un diluvio fatto di parole ed accuse, di critiche a muso duro contro certi atteggiamenti che nel corso della stagione si sono ripetuti in tante, troppe occasioni. Il mittente? José Mourinho, letteralmente infuriato negli spogliatoi di San Siro al termine della sfida di Coppa Italia persa per 2-0 contro l’Inter. Di fronte a tutto il gruppo squadra, dai giocatori ai tecnici, fino ai fisioterapisti e i magazzinieri, l’allenatore giallorosso ha vuotato il sacco, criticando in maniera durissima i propri giocatori.

Un atto d’accusa dal quale nessuno si è salvato: “Voglio sapere perché, giocando contro l’Inter, nei primi 10 minuti vi siete cagati sotto!“, ha attaccato Mourinho. Ma lo sfogo di martedì sera conteneva, in sé, anche la rabbia tenuta a bada in altre occasioni durante la stagione: “E poi ditemi anche perché contro il Milan, per 10 minuti vi siete cagati sotto! Tutti voi, nessuno escluso“, ha tuonato ancora lo Special One.

Roma, Mourinho sbotta contro la squadra | “Siete gente senza palle”

Il tecnico non vede nei suoi calciatori quella personalità, quella cattiveria e quel carattere indispensabili per ottenere risultati. “Voglio sapere perché da due anni vi mostrate piccoli contro le grandi. Se siamo piccoli gli arbitri ci trattano da piccoli! Trattano la Roma da piccola“, ha insistito. “L’Inter è una super squadra, voi l’avevate di fronte e invece di trovare le giuste motivazioni vi siete cagati sotto!“. Evidentemente l’allenatore non ha digerito i black out della squadra nei big match, compreso quello costato carissimo contro la Juventus, quando i bianconeri rimontarono e vinsero una partita che la Roma sembra poter controllare.

Le accuse di Mou, riportate oggi da Il Corriere dello Sport, in certi momenti sono sembrate andare ben al di là le questione di campo: “Il difetto più grande di un uomo è la mancanza di palle, di personalità. Avete paura di partite del genere? E allora andate a giocare in serie C dove non troverete mai squadre con i campioni, stadi top, le pressioni del grande calcio. Siete gente senza palle. La cosa peggiore per un uomo“. Insomma, uno sfogo in piena regola, della quale un comunicatore esperto ed abile come Mourinho non può non aver calcolato le conseguenze. José vuole spronare la squadra, spingerla oltre i propri limiti, ottenere una reazione dai suoi uomini. I prossimi giorni, e le prossime partite ci diranno se la sfuriata post Coppa Italia avrà portato i suoi frutti.