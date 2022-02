Calciomercato Roma, lo scambio non convince il mister | È scontro con la società

Calciomercato Roma, arrivano importanti informazioni dalla Spagna circa un’operazione che potrebbe causare non pochi attriti all’interno del club.

La situazione nella Capitale non è delle più felici, da entrambe le parti. L’incontro di Coppa Italia tra Milan e Lazio si è concluso in modo a dir poco pessimo, lenendo quelle speranze che il match di Firenze sembrava aver apportato allo scacchiere di Sarri. Piove sul bagnato, invece, come saprete, in casa giallorossa.

Dopo le plurime discussioni successive alla gara con il Genoa e con al centro Nicolò Zaniolo, i malumori sono stati acuiti dallo scacco esterno, sempre in quel di San Siro, con i cugini ei fautori della debacle biancoceleste. Niente derby della Capitale, insomma, per le semifinali di Coppa Italia, che saranno invece infiammate dalla stracittadina lombarda.

Come raccontatovi, il derby tra Mou e Sarru o tra Tare e Pinto se preferite, potrebbe nascere però a giugno. Plurime novità sono infatti attese per ovviare ad una stagione che fin qui, da ambedue le parti, non ha garantito quei risultati sperati. E intanto, dalla Spagna giunge una notizia che interessa la sponda più bella e colorata del Tevere.

Calciomercato Roma, è scontro con Monchi: le ultime dalla Spagna

Ci riferiamo a quanto comunicato da “ElNacionalCat“, a detta del quale Monchi sarebbe intrigato dalla nascita di un’operazione sull’asse Barcellona-Siviglia. I blaugrana avrebbero infatti messo nel mirino Jules Koundé, importante difensore centrale, dalle indubbie qualità e grandissimi margini di crescita.

L’ex ds capitolino sembrerebbe intrigato dalla possibilità di cederlo al Barca, in cambio di un’offerta di circa 30 milioni di euro più il cartellino di Lenglet. Come ricorderete, il francese era stato seguito anche dai giallorossi, consapevoli della scarsa fiducia nei suoi confronti al Camp Nou, in seguito ad un’involuzione legata principalmente ai reiterati infortuni.

Sempre secondo la suddetta fonte, mister Lopetegui non avrebbe maturato la stessa visione di Monchi. Non è insomma intenzionato a rinforzare una diretta concorrente né tantomeno attratto dalla contropartita con il numero 15 dietro la schiena. Dal proprio canto, questi non disdegnerebbe un ritorno al passato mentre lo stesso mister preferirebbe, se proprio costretto a liberarsene, a cedere Koundé all’estero.