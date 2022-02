Ennesima bordata alla Roma di Mou: “Peggio della Lazio”

La Roma di Mourinho è sotto attacco: l’attacco in diretta non è passato affatto inosservato. Confronto immediato con la Lazio.

Non è un momento facile per la Roma, che non solo ha perso punti importanti dal treno Champions League, ma è sbattuta anche contro il muro eretto dall’Inter in Coppa Italia, non centrando la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia.

Contro il Sassuolo, la classica prova del nove, che arriva al termine di una settimana che definire convulsa sarebbe solo un eufemismo, e che José Mourinho dovrà essere molto bravo ad incanalare nella giusta direzione. Proprio lo Special One, forse per la prima volta in modo tanto mediaticamente importante, è stato messo in discussione (da alcuni organi di stampa). Il confronto acceso all’intervallo della gara di San Siro è indizio emblematico sul fatto che il tecnico abbia una voglia matta di invertire la rotta, ma si aspetta una risposta veemente dai suoi ragazzi. Tuttavia, anche Mou è finito nel mirino della critica, reo di non aver dato ancora un’identità ad una squadra ancora piuttosto lontana dalla sua idea tattica.

Roma nel mirino della critica | Stilettata impietosa: “Peggio della Lazio”

La situazione in casa giallorossa è stata attenzionata anche nel corso della diretta Twitch della Bobo Tv, con Ventola che non ha usato giri di parole: “Sono perplesso anche dalle dichiarazioni altalenanti di Mou, che cozzano con il suo comportamento: anche la società rischia di andare in difficoltà così. La comunicazione mi lascia perplesso, secondo me sono ancora più in difficoltà della Lazio.”

Adani ha invece posto l’accento su un’altra questione: “Sono passati setti mesi e vanno fatte varie rivisitazioni, anche sulla coppia Zaniolo-Abraham. Non si capisce se possano essere produttivi in futuro o degli esperimenti per coprire delle toppa ma non lo credo. C’è bisogno di un percorso. Abbiamo riposto grande fiducia nella scelta di un Mourinho che sembrava anche diverso. Voglio dare fiducia agli allenatori ma devo anche fare delle analisi profonde e dire che non ci sono stati passi in avanti.”