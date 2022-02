Calciomercato Roma, l’intreccio in Serie dal quale Pinto spera di ricavare un discreto tesoretto. Idea di scambio.

Uno dei reparti maggiormente in difficoltà contro l’Inter è stato il centrocampo, con Pinto che non a casa fino all’ultimo giorno della sessione invernale di calciomercato ha tastato la possibilità di regalare un altro innesto in mediana a José Mourinho.

Riavvolgendo il nastro, nell’altro match di Coppa Italia, quello tra Juventus e Sassuolo, che i bianconeri sono riusciti a portare a casa per il rotto della cuffia, ha messo in luce la qualità della manovra degli emiliani, con una spensieratezza degli uomini di Dionisi che ha destato scalpore. Staremo a vedere se Berardi e compagni riusciranno a ripetere la sontuosa prova dello Stadium; certo è sono tanti i gioielli “neroverdi” che fanno gola alle big del nostro campionato. Tra questi, impossibile non menzionare Scamacca e Frattesi, da tempo nel mirino dell’Inter, che però deve fare in conti con la valutazione fatta dall’a.d Carnevali, che non intende far partire i due talenti per meno di 60 milioni di euro ( rispettivamente 35 milioni per l’attaccante, e 25 per il centrocampista).

Leggi anche –> Calciomercato Roma, rebus riscatto | Annuncio ufficiale del presidente

Calciomercato Roma, intreccio con l’Inter: il piano di Marotta

Secondo quanto riportato da Interlive.it, non è escluso che nell’operazione alla fine non siano inserite contropartite tecniche appetibili per il Sassuolo. Occhio al possibile inserimento nell’affare di Ionut Radu, ingolosito dalla possibilità di trovare minutaggio, alla luce dell’età anagrafica non più verde di Consigli e Pegolo, con quest’ultimo autore di una partita strepitosa nei quarti di Coppa Italia. Anche la Roma monitora con molto interesse l’evolvere della trattativa, dal momento che ai giallorossi spetta il 30% della futura rivendita d Frattesi, cresciuto proprio nel vivaio dei capitolini.