Calciomercato Roma, rebus riscatto | Annuncio ufficiale del presidente

Calciomercato Roma, intrigo riscatto: la rivelazione ufficiale del presidente che cambia le carte in tavola.

Manca sempre meno al ritorno in campo della Roma che – dopo il pareggio in campionato contro il Genoa e l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell’Inter – ha bisogno di punti e certezze al cospetto di un Sassuolo uscito a testa altissima dal confronto dell’Allianz Stadium contro la Juventus.

Per ricucire il gap con le prime della classe , è indispensabile una sessione estiva di calciomercato assolutamente oculata, funzionale alle esigenze dello Special One. Chiaramente molto dipenderà dalle eventuali cessioni che si metteranno a segno: in quest’ottica, occhio al futuro di Nicolò Zaniolo, entrato nel mirino della Juventus ma non solo. Ci sono altre situazioni in sospeso che andranno chiarite, una delle quali riguarda Justin Kluivert, trasferitosi al Nizza la scorsa estate in prestito con riscatto vincolato al raggiungimento di determinati obiettivi, oltre che alla qualificazione in Champions League o in Europa League dei rossoneri.

Leggi anche –> Calciomercato Roma, spunta Ancelotti | Sorpasso a Pinto

Calciomercato Roma, intrigo Kluivert | L’annuncio ufficiale del presidente del Nizza

Intervistato a Nice-Matin, a chi gli chiedeva lumi in merito al possibile riscatto di Kluivert, il presidente del Nizza Jean Pierre Rivere ha risposto così: “C’è tempo prima che la stagione finisca: lasciamolo continuare su questo slancio, le cose ovviamente saranno fatte a tempo debito.” Insomma, il numero uno del club della Costa Azzurra ha preferito non sbilanciarsi: molto dipenderà dal proseguo di una stagione nella quale l’esterno olandese, dopo un inizio in sordina, ha con il tempo preso confidenza con il nuovo ambiente, ritagliandosi uno spazio da protagonista. Sono 16 le presenze complessive, impreziosite da 4 reti e 4 assist, per un totale di 1129 minuti giocati.