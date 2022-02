Calciomercato Roma, spunta Ancelotti | Sorpasso a Pinto

Calciomercato Roma, sull’esterno spunta Ancelotti alla ricerca di un elemento da inserire in rosa. Sorpasso a Pinto

Nonostante l’arrivo a gennaio di Maitland-Niles, la Roma rimane comunque alla ricerca di un esterno difensivo. Anche perché Pinto deve ancora decidere se riscattare l’inglese dall’Arsenal: sarà, in questo senso, fondamentale la seconda parte di stagione.

Nel frattempo il general manager giallorosso non perde di vista quelli che potrebbero essere gli obiettivi per l’anno prossimo. E il nome di Max Aarons, 22 anni, del Norwich City, è circolato anche nel mese di gennaio. Poi i radar si sono momentaneamente spenti attorno al giocatore, anche se potrebbero vedere una nuova luce la prossima estate. Certo, ci sarebbero da fare i conti con una concorrenza che di giorno in giorno diventa sempre più difficile da superare.

Calciomercato Roma, c’è anche il Real Madrid

Secondo quanto riportato da Don Balon infatti, sull’esterno difensivo che sta facendo molto parlare di sé, ci sarebbe anche il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che è alle prese con il problema che riguarda Carvajal: il difensore infatti è molto spesso infortunato, una situazione che non permette all’allenatore italiano di fare delle scelte in quella zona di campo.

E i fari di Florentino Perez e del suo entourage si sarebbero appunto accesi sull’esterno 22enne che Pinto ha cercato e che cercherà sicuramente anche la prossima estate. Certo, il portale spagnolo parla di un accordo con i Blancos che si potrebbe trovare in tempi brevissimi qualora i madrileni decidessero di affondare. Insomma, rimane una trattativa difficile e complicata. Ma questo già si sapeva.