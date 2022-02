Calciomercato Roma, addio Mourinho | “Contattato un altro allenatore”

Calciomercato Roma, bomba improvvisa sul futuro di José Mourinho: “Contattato un altro allenatore”. Ecco le parole che stravolgono tutto

Una bomba vera e propria che potrebbe anche stravolgere il futuro della Roma. Sì, perché le parole pronunciate dall’ex calciatore e adesso agente Massimo Brambati, lasciano davvero pochissimo spazio ai commenti. Le ha detto durante il programma Maracanà, alla radio di Tmw. Parole che potrebbe far esplodere un caso.

A precisa domanda, che ne pensa del futuro di Mourinho alla Roma, Brambati ha risposto: “Non faccio nomi ma ieri ho parlato con un allenatore che dice di essere stato contattato dalla Roma per il prossimo anno. Quindi vuol dire che Mourinho non ha tutta questo futuro. Vuol dire che la società non è contenta del tecnico. L’allenatore contattato credo abbia dato la sua disponibilità, perché c’è uno staff da preparare e non tutto è rimasto con lui. È una bella suggestione, posso dire solo quello”.

Calciomercato Roma, la bomba su Mourinho

Insomma, in poche parole, nonostante un contratto lungo e un progetto che al momento è ancora nella fase embrionale, Mourinho potrebbe lasciare la Roma alla fine della stagione perché i Friedkin non sono così contento del lavoro svolto fino al momento. Parole che vanno in una direzione diametralmente opposta rispetto a quello che ieri ha riportato il Corriere dello Sport. Rimane quindi un poco di mistero rispetto al futuro nella Capitale dello Special One, anche se Mou, da sempre, ha detto che lui vuole rimanere sulla panchina giallorossa fino alla fine del suo contratto.

Pinto, inoltre, sembra essere intenzionato ad intervenire sul mercato in maniera importante anche la prossima estate per accontentare le richieste del suo connazionale. In poche parole: nonostante queste dichiarazioni, è assai difficile che Mou lasci alla fine dell’anno.