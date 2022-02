Calciomercato Roma, alla fine della stagione potrebbe lasciare il Barcellona: Xavi lo fa fuori. Asta in Serie A

Alla fine della stagione potrebbe lasciare il Barcellona. E la squadra catalana, secondo quanto riportato da Sport.Es, non potrebbe nemmeno chiedere più di tanto per il cartellino. Anche perché, essendo arrivato a parametro zero, lo stesso giocatore ha deciso di firmare riducendo anche il proprio ingaggio rispetto a quello che era stato concordato.

Poi, i problemi economici esplosi in questa stagione, hanno di fatto costretto Depay ad accettare una riduzione: l’attaccante olandese insomma prende 5 milioni di euro all’anno, una cifra sicuramente importante per un giocatore che potrebbe anche entrare nel mirino della Roma, ma sicuramente non esagerata per uno delle sue qualità. Il portale, inoltre, spiega che già a gennaio ci sono state diverse squadre della Serie A pronte a prenderlo, ma per il momento è tutto rimandato alla prossima sessione di mercato.

Calciomercato Roma, asta in Serie A per Depay

Sì, il calciatore vuole vederci chiaro, anche perché i catalani si sono rinforzati in attacco e lo spazio per l’olandese – adesso infortunato – potrebbe anche diminuire. Vuole capire se può rimanere in pianta stabile nelle rotazioni di Xavi, Depay, prima di prendere una decisione definitiva sul suo futuro.

Come detto, il sito spagnolo, ha spiegato che diverse squadre del nostro campionato ci hanno provato: non ne nomina nessuna, ma senza dubbio c’è potuta essere anche la Roma in quelle società che anche in via marginale hanno cercato di fare un sondaggio. Una situazione che si potrebbe insomma sbloccare alla fine della stagione e che potrebbe anche portare l’olandese nella Capitale. Fantamercato? Sì, è vero, potrebbe anche essere così, ma come detto l’arrivo di Mourinho apre sicuramente a scenari importanti anche per la Roma. E dopo un anno come questo che appare di transizione, c’è bisogno senza dubbio di fare il salto di categoria. E servono uomini importanti.