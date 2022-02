Calciomercato Roma, agente in città | Futuro da decidere

Calciomercato Roma, senza distogliere lo sguardo dal presente, a Trigoria si iniziano già i lavori generali per il prossimo anno.

Ci riferiamo, ovviamente, agli impegni di Pinto e colleghi, chiamati a ragionare sul modus operandi da seguire nei prossimi mesi per intervenire in modo tempestivo e intelligente e migliorare una rosa ancora malata e mai guarita del tutto dopo le delusioni degli scorsi anni.

Nemmeno la leadership e la saggezza del doctor Mourinho pare, per ora, essere riuscita a limare quegli aspetti che non poco rammarico avevano causato nella Capitale in passato. Pellegrini e colleghi, fatta eccezione per la prima parte di stagione, non hanno mai dimostrato di essere cresciuti sul fronte caratteriale, vivendo una parabola in discesa che ha raggiunto l’acme in quei sette minuti tristemente noti di Roma-Juve ma anche nel primo terzo di gara contro l’Inter in Coppa Italia.

Non è però mai troppo tardi per ovviare ai propri errori e cercare di ripararvi, laddove possibile. Bisognerà però partite subito, cercando, come tante volte provato invano, di inanellare un ciclo consecutivo di vittorie. Fin qui, infatti, i giallorossi sono spesso caduti, anche nei momenti di grande salute, dissipando punti e, quindi, possibilità di accorciare su quelle che a inizio stagione erano viste come dirette concorrenti per un approdo in Champions ora difficile ma non ancora utopistico.

Calciomercato Roma, l’agente di Cristante è in città: le ultime

Domenica, intanto, è in programma la trasferta di Sassuolo contro i neroverdi di Dionisi, apparsi pericolosi e in gran salute contro la Juventus. Abbandonando però per un attimo i discorsi di campo, vi riportiamo di una notizia annunciata in questi minuti da “Il Corriere dello Sport” e che assume la testimonianza della grande attenzione con la quale si sta in queste settimane pensando anche al futuro di questa squadra.

Ci riferiamo, in particolar modo, all’incontro di questa mattina tra Tiago Pinto e Giuseppe Riso, agente di Gianluca Mancini e Bryan Cristante. Il meeting è legato al futuro del numero 4 e alla volontà dell’entourage di sondare il terreno per capire quali siano le intenzioni di Mou e società nei confronti del suo assistito e delle sue prospettive.