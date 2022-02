Sassuolo-Roma, le ultime da Trigoria | Le condizioni di Abraham

Sassuolo-Roma, arrivano importanti aggiornamenti da Trigoria a poche ore dalla sfida esterna di Reggio Emilia.

I capitolini hanno approcciato a questo spezzone di stagione in modo non del tutto felice. Dopo aver inanellato un’esigua consequenzialità di vittorie, Abraham e colleghi hanno perso due punti contro il Genoa e dissipato per l’ennesima volta la possibilità di arrivare in fondo alla Coppa Nazionale, divenuta un vero e proprio tabù nell’ultima decade.

In seguito allo 0-0 con il Genoa, è infatti arrivata la sconfitta di San Siro contro l’Inter, con solito e beffardo gol di uno dei giocatori più amati nell’ultimo lustro e con una conclusione da cineteca del “leone in gabbia” Sanchez, in grado di spegnere definitivamente quell’entusiasmo e quella convinzione che avevano invece caratterizzato diversi spezzoni de secondo tempo.

Come più volte ribadito, a Trigoria c’è chi già inizia a pensare e a parlare di futuro. Pinto è indubbiamente alle prese con plurime questioni, consapevole, indipendentemente dall’esito di questo campionato, di dover ben intervenire la prossima estate per migliorare una squadra che fin qui sta sicuramente deludendo le aspettative.

Sassuolo-Roma, le ultime sulle condizioni di Abraham

Più volte la Roma è caduta in questa stagione, illudendo poi i tifosi di potersi riprendere salvo crollare nuovamente. Un aspetto, questo, che risponde al nome di quella discontinuità rappresentante uno dei diversi e infelici fili rossi di questo campionato. Arrendersi ora non avrebbe però senso. Siamo a febbraio e ci sono altri due cammini da onorare.

A partire da domenica 13 febbraio in quel di Reggio Emilia, contro il Sassuolo. I neroverdi sono reduci dal sonoro scacco esterno per 4 a o contro la Sampdoria ma hanno creato non pochi grattacapi a Vlahovic e colleghi ai quarti di Coppa Italia. A Torino la rosa di Dionisi ha sciorinato calcio e sicurezza, dimostrando di essere una squadra più che temibile. Servirà attenzione e tenuta fisica, al netto delle assenze di dopodomani di Scamacca e Raspadori, fuori per squalifica.

Per lo stesso motivo, non sarà della gara nemmeno Nicolò Zaniolo. Da valutare invece le condizioni di Tammy Abraham, dopo la problematica rimediata a San Siro in settimana. Tammy si è oggi allenato individualmente ma si escludono lesioni muscolari. Solo domattina, dopo la rifinitura, Mou stabilirà se farlo partire o meno. In tal caso, il 9 si aggiungerebbe insieme al già citato 22 e a Spinazzola e Ibanez alla lista di indisponibili.