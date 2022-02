Calciomercato Roma, Mourinho e Inzaghi avvisati | Servono 29 milioni

Calciomercato Roma, spuntano cifre e dettagli di un’operazione che potrebbe coinvolgere giallorossi e non solo durante la prossima campagna acquisti.

La prossima sessione di mercato rischia di divenire una sorta di distrazione dalle difficoltà fin qui vissute dallo scacchiere di Mourinho, reduce da una stagione a dir poco deludente ma che presenta ancora diversi presupposti per il riscatto e un’inversione di marcia. Bisognerà però reagire subito, per poi far intervenire Pinto e colleghi a partire dal prossimo giugno.

Gli aspetti da limare, come evidenziato anche dagli stessi tifosi, sono plurimi. Giusto evidenziare che Mou non possa essere esentato da colpe e responsabilità ma è altresì vero dire che questa squadra, nei singoli, pare aver fatto capire di non essere all’altezza per poter competere con gli altri top team.

Questo giustifica il motivo per il quale, a partire dalla prossima stagione, ci si possa aspettare una mini-rivoluzione, volta ad apportare ulteriori modifiche dopo i non pochi cambiamenti concretizzati nelle ultime due campagne acquisti. A tal proposito, dunque, vi riportiamo del possibile duello con l’Inter per un giocatore militante in Inghilterra.

Calciomercato Roma, sfida a Inzaghi per il colpo in Inghilterra

Come detto, gli aspetti da limare sono palesemente numerosi. Molti giocatori non hanno rispettato le aspettative di inizio anno. Per fare un esempio, si pensi allo scarso apporto offensivo dei giocatori laterali, divenuti invece in passato un’autentica arma della squadra giallorossa.

Vina non ha impattato nel migliore dei modi con il calcio italiano mentre lo stesso Karsdorp, rinato nell’ultimo biennio, pare aver perso quell’incisività che aveva invece contraddistinto soprattutto la passata stagione. Per tale motivo, in estate, non è da escludersi un intervento proprio in questo reparto.

Tra i vari, in particolar modo, segnaliamo il nome di Djed Spence, terzino ventunenne che ha fin qui concretizzato due gol e altrettanti assist in 28 presenze, catalizzando per prestazioni e costanza di rendimento diverse squadre. Attualmente militante in Championship con il Nottingham Forest, il detentore del cartellino è il Middlesbrough. Quest’ultimo, club al quale Spence è legato fino al 2024, chiede una cifra di circa 30 milioni di euro per il suo talento, ricercato, non a caso, anche da Arsenal e Tottenham.

In Italia, il suo profilo intriga molto Mou e lo stesso Pinto, consapevoli però, al netto del grande esborso necessario per ingaggiarlo, della forte concorrenza, anche italiana. Sulle sue tracce si segnala infatti anche l’Inter. A riportarlo è SerieBNews.com.