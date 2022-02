Roma, confronto Mourinho-giocatori | La squadra ha deciso

L’allenatore della Roma ha avuto un incontro con i suoi giocatori dopo la sfuriata post partita con l’Inter e il giorno di riposo

In un rapporto di coppia è sempre meglio discutere e non tenersi le cose dentro. Figuriamoci in un rapporto con altre venticinque persone. Per questo motivo oggi, dopo il turno di riposo concesso da Mourinho ai suoi giocatori, il mister ha avuto un colloquio con la squadra. Un incontro era necessario alla luce di quanto successo dopo la sconfitta in Coppa Italia contro l’Inter. Dopo il triplice fischio, infatti, il mister si è sfogato con i giocatori. Alcuni hanno fatto tesoro delle parole del portoghese, mentre alcuni sembra siano stati infastiditi.

Ciò che sicuramente non è andato giù al gruppo, però è aver visto la sfuriata su tutti i giornali nazionali. Aver reso pubblica la questione è stata una mancanza di rispetto verso quelle regole sacre, anche se non scritte, dello spogliatoio. Ciò che succede al suo interno rimane al suo interno. Ma questa volta non è stato così. Secondo Giuseppe Giannini, chi ha fatto uscire la notizia vuole il male di Mourinho, anche se non ha fatto i conti con la piazza. Nonostante i risultati non siano dei migliori e il gioco non brilli molto, la maggior parte dei tifosi della Roma e la società sono ancora dalla parte del portoghese.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, futuro in bilico | Addio per 4 big

Roma, decisa la linea da adottare con Mourinho

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, sembra non ci siano spaccature all’interno del gruppo squadra per quanto riguarda il rapporto con Mourinho. Anzi, dal colloquio sembra che i giocatori siano con l’allenatore, così come la società. Dai Friedkin fino a Tiago Pinto, infatti, il mantra è solo uno: tutti con José. Per questo motivo, le alte sfere della Roma hanno deciso che non ci sarà il sacrificio del tecnico per dare una scossa. Al contrario. Sarà molto più probabile assistere alla cessione di quei giocatori che non hanno le giuste caratteristiche per Mourinho. L’allenatore della Roma sceglierà pensando anche alla prossima stagione. Chi scenderà in campo, infatti, sarà perché ha le qualità e la personalità giusta secondo il portoghese.