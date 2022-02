Calciomercato Roma, futuro in bilico | Addio per 4 big

Mentre si avvicina la sfida di Campionato contro il Sassuolo, in casa Roma continuano a tenere banco i temi di calciomercato.

Messa da parte la Coppa Italia, in casa Roma l’attenzione è tutta concentrata sul prossimo impegno di Campionato. Domenica pomeriggio, con calcio d’inizio fissato alle 18, i giallorossi scenderanno in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. I neroverdi sono reduci dalla sconfitta subita ieri sera dalla Juventus e nel match di Campionato saranno privi di due importantissimi elementi in attacco. Sia Scamacca che Raspadori infatti non saranno a disposizione di Dionisi perché squalificati.

E se l’allenatore emiliano dovrà inventarsi un reparto offensivo tutto nuovo, anche Mourinho si trova a fare i conti con alcune assenze non da poco. La più pesante in assoluto è senza dubbio quella di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 è stato fermato per un turno dal giudice sportivo in seguito all’espulsione che gli è stata comminata nei minuti finali della sfida di sabato scorso contro il Genoa. Una beffa arrivata a pochi minuti di distanza dall’annullamento del gol che avrebbe regalato 3 punti alla Roma.

All’assenza di Zaniolo si aggiunge anche quella di Roger Ibanez. Il centrale brasiliano si è infortunato durante la sfida di Coppa Italia contro l’Inter e i tempi di recupero non saranno particolarmente brevi: almeno un mese ai box per l’ex atalantino. E proprio i due assenti di domenica rientrano nella lista di giocatori che potrebbero, in estate, finire al centro di trattative di calciomercato. Ma, come vedremo, non sono gli unici. Come vi abbiamo raccontato, José Mourinho vuole mettere in atto una rivoluzione a Trigoria. E al di là del sostegno economico dei Friedkin, per investire tanto sarà anche necessario incassare. Secondo Il Corriere dello Sport sarebbero diversi i calciatori che potrebbero partire per finanziare il mercato in entrata.

Veretout sta deludendo e la sua permanenza non è più così certa; Mkhitaryan è in scadenza, probabile che a fine stagione si decida di prendere strade diverse. C’è poi il discorso relativo a Vina: Spinazzola – che oggi verrà visitato dal chirurgo finlandese Lempainen – riprenderà il proprio posto e così anche l’uruguayano, di fronte a un’offerta congrua, potrebbe salutare. Idem per quanto riguarda Ibanez, che non ha completato quel percorso di crescita che in molti si aspettavano. Zaniolo merita, ovviamente, un discorso a parte: il 22 è un talento e la Roma vuole puntare su di lui. Ma di fronte a offerte da capogiro, la questione potrebbe essere affrontata in maniera diversa. Soprattutto se in questi mesi non dovesse arrivare un rinnovo di contratto capace di rinforzare la posizione del club.