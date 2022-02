Calciomercato Roma, ha vinto Mourinho | 100 milioni per tre colpi

La Roma è già al lavoro per pianificare il calciomercato che verrà. E José Mourinho pare avere le idee molto chiare sulle necessità del club.

José Mourinho lo ha ripetuto più volte, in questi primi sei mesi da allenatore della Roma: per crescere serve tempo. Inutile parlare, oggi, di obiettivi chissà quanto importanti. Meglio, piuttosto, lavorare tutti insieme, nella stessa direzione, per rendere la Roma sempre più forte. Per farla tornare a competere ai più importanti livelli del calcio italiano e internazionale. Ma, anche questo lo Special One lo ha sottolineato in diverse occasioni, un contributo fondamentale in questo senso dovrà arrivare dal calciomercato.

Come a dire: il lavoro sul campo, sulla mentalità della squadra, sulla voglia di vincere, sono responsabilità dell’allenatore, scelto proprio per migliorare la squadra da questi punti di vista. Ma per ottenere risultati importanti, da quando il calcio esiste, servono giocatori forti. E’ questo il “patto” che Mourinho e la proprietà hanno stretto: ognuno farà la propria parte in questo progetto che, nel giro di un paio di stagioni, deve riportare in alto la società giallorossa.

Calciomercato Roma, rivoluzione Mourinho | Le scelte del tecnico

Certo, non si può dire che i Friedkin abbiano fin qui fatto mancare il loro supporto al club. La proprietà statunitense, dall’insediamento dell’estate 2020, ha speso oltre 500 milioni di euro per la Roma. E anche la scorsa estate il calciomercato giallorosso è stato più oneroso di qualsiasi altra squadra di Serie A. Eppure questo gruppo fatto di “bravi ragazzi”, come Mourinho li ha ripetutamente definiti, sembra destinato ad andare incontro a una profonda trasformazione in estate. Lo Special One non ha dubbi: la Roma ha bisogno di una rivoluzione.

E così, secondo La Gazzetta dello Sport, saranno almeno 3 gli obiettivi di grande spessore su cui Tiago Pinto dovrà lavorare durante la prossima sessione, uno per reparto. In difesa il preferito rimane Marcos Senesi, centrale del Feyenoord con il contratto in scadenza nel giugno 2023. A centrocampo si punterà ancora una volta su Xhaka, primo grande obiettivo della Roma mourinhana. Il suo contratto scade nel 2024 ma i rapporti con l’Arsenal complice l’affare Maitland-Niles, sembranno migliorati rispetto all’esate scorsa, quando i contatti per lo svizzero portarono a un nulla di fatto. In avanti il primo nome sulla lista è quello di Filip Kostic. Serbo, 29 anni, anche lui in scadenza nel 2023 con l’Eintracht Francoforte. Piace a diversi club di Serie A, Roma compresa. Affari che complessivamente andranno a costare non meno di un centinaio di milioni. Un altro, importante segnale di attaccamento da parte dei Friedkin.