Calciomercato Roma, contatti avviati e offerta pronta: 18 milioni

Calciomercato Roma, contatti avviati e offerta pronta per il centrocampista: dalla Spagna sicuri, si chiude a 18 milioni di euro

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Potrebbe essere tranquillamente questa la colonna sonora della possibile trattativa per il centrocampista. Un elemento che è stato nel mirino la passata estate, che è tornato di moda a gennaio, e che però fino al momento dalle parti di Trigoria non s’è visto. Ma si potrebbe materializzare il prossimo anno.

Sì, perché l'”amore” di Mourinho e di Tiago Pinto verso Xhaka ormai è palese. Così palese che secondo alcune fonti spagnoli, i contatti con l’entourage del calciatore, non sarebbero mai finiti e anzi si sarebbero rafforzati nel corso delle ultime settimane. Nonostante un contratto rinnovato fino al 2024, il futuro del centrocampista svizzero sembra sempre più lontano da Londra anche perché da quelle parti, i Gunners sembrano aver deciso di rinnovare la fiducia ad Arteta. E siccome con il tecnico catalano i rapporti sono tutt’altro che buoni, un saluto, senza nemmeno troppo rancore, appare pressoché scontato.

Calciomercato Roma, offerta pronta: 18 milioni

Secondo todofichajes.com infatti, Tiago Pinto sarebbe pronto all’offerta che potrebbe realmente mettere la parola fine alla telenovela Xhaka: sì, perché di questo si tratta, una trama a puntate che non ha visto anche il The End finale. Diciotto milioni di euro – forse tanti anche – per strappare via le ultime resistenza dell’Arsenal. Lo svizzero insomma rimane il primo obiettivo della Roma nella prossima stagione, un elemento di esperienza e qualità in mezzo al campo. Quello che serve allo Special One. Uno che di personalità ne ha e anche tanta, per restare sempre in tema delle notizie uscite oggi e che riguardano i giallorossi.