Calciomercato Roma, l’Arsenal provoca | Scambio folle

Folle idea in casa Arsenal per il calciomercato estivo. I Gunners vorrebbero provare lo scambio shock, col doppio ritorno di fiamma.

La Roma è reduce dalla sconfitta accusata sul campo dell’Inter. Il 2-0 dei nerazzurri è costato ai giallorossi l’abbandono alla Coppa Italia ai quarti di finale. In attesa di tornare presto in campo, domenica pomeriggio la trasferta in quel di Sassuolo, giunge un singolare annuncio dalla Premier League. Secondo quanto riportato in Inghilterra, nel calciomercato estivo, l’Arsenal potrebbe proporre una pazza idea ai giallorossi.

La Roma è attesa dall’imminente ritorno in campo, domenica pomeriggio sul campo del Sassuolo. I giallorossi sono chiamati ad una prova convincente, dopo la scottante eliminazioni patita in Coppa Italia. Il 2-0 incassato a San Siro contro l’Inter ha lasciato evidenti strascichi nell’universo giallorosso, amplificati da quanto emerso nelle scorse ore dopo la rivelazione del Corriere dello Sport. In attesa di ritornare presto in campo, con l’obbligo dei tre punti da conquistare, c’è un annuncio clamoroso che giunge dalla Premier League. I giallorossi, dall’arrivo di Mourinho in poi, hanno sempre intrecciato svariate trattative nel campionato inglese. La sorpresa sconvolgente stavolta è la proposta che potrebbe arrivare da casa Arsenal in estate.

Calciomercato Roma, l’Arsenal provoca Mou | Scambio folle

Il primo dei due acquisti giunti a Roma nella sessione invernale è arrivato proprio da Londra. Ainsley Maitland-Niles è stato scelto da Tiago Pinto come rinforzo sulla fascia destra, la fumata bianca col club inglese è stata raggiunta sulla base di un prestito secco. Niente a che vedere con quanto successo la scorsa estate, quando Arteta fu decisivo per la permanenza di Granit Xhaka alla Roma. Il centrocampista svizzero doveva essere uno dei primi rinforzi dall’arrivo di Mou, poi arrivò addirittura il prolungamento contrattuale con i Gunners. Ora, secondo quanto riportato dal sito Football.London il club londinese potrebbe proporre lo scambio shock a giugno. L’Arsenal vorrebbe strappare alla Roma il suo numero 9, Tammy Abraham, sul piatto gli inglesi metterebbero proprio Granit Xhaka. Uno scenario che sembra alquanto bizzarro per i giallorossi, ma che il sito londinese ha rilanciato senza dubbio. L’Arsenal si priverà a giugno quasi sicuramente di tre attaccanti, Abraham è in cima alla lista dei desideri di Arteta.