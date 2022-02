Calciomercato Roma, nuovo club su Zaniolo | Offrono il grande ex

Calciomercato Roma, non si arrestano le voci relative al futuro di Nicolò Zaniolo. Il 22 è stato autentico protagonista di discussioni e confronti nelle ultime due settimane.

Il suo ritorno dopo il doppio infortunio non è stato felicissimo. Dopo quasi due anni di attesa, l’ex Inter non è ancora riuscito ad avere quell’impatto sulla squadra che molti si attendevano. Ancora lontano, dunque, dal raggiungere quei grandissimi livelli sciorinati invece durante le sue prime apparizioni con la casacca giallorossa.

Ciononostante, Nic continua ad essere un “bimbo d’oro” agli occhi di mister e società, un patrimonio da preservare e difendere, seppur in modo consapevole rispetto ai limiti che ha fin qui palesato ma indubbiamente perfettibili nei tanti anni di carriera a lui posti innanzi. Come ricorderete, di Zaniolo si è iniziato a parlare con insistenza a partire dalle dichiarazioni di fine mercato di Tiago Pinto.

Quando cioè il gm lasciò intendere, in modo coerente quanto onesto, che il trequartista di Massa non può essere considerato un incedibile, catalizzando malumori, rumors e polemiche amplificati poi dal modus operandi di Nicolò nella partita contro il Genoa. Tutti sapete anche del finale beffardo della gara di sabato scorso, catalizzatrice di posizioni di pedagoghi o di chi, forse, non vedeva l’ora di tornare a parlare di chi, ad oggi, resta nonostante tutto un vero e proprio patrimonio di Mourinho e della Roma tutta.

Calciomercato Roma, idea Paredes per arrivare a Zaniolo: il piano del PSG

Si vedrà nei prossimi mesi quale sarà la scelta delle società e, soprattutto, la prassi di Pinto e colleghi per stabilire un futuro che preservi il giocatore e lo stesso club, facendo chiarezza e lenendo voci destinate a infiammare i prossimi mesi e buona parte della campagna acquisti estiva. Subito dopo le parole dell’ex Benfica, ad esempio, si è parlato del grande interesse della Juventus per il 22.

Stando a quanto riferito da Calciomercatoweb.it, Zaniolo rischia però di passare dall’essere una ciliegina sulla torta ad un mercato invernale perfetto da chiosare poi in estate al divenire rimpianto doppiamente beffardo. Questo a causa del forte interesse del PSG nei suoi confronti. Come ogni anno, infatti, i francesi si distingueranno per acquisti a dir poco impegnativi, soprattutto alla luce della probabile uscita di Mbappè.

Sulla wish list del club transalpino figura proprio il più volte citato, attualmente valutato circa 40 milioni di euro. Il piano di Leonardo e colleghi è quello di avanzare una proposta di circa 15 milioni con inserimento di Leandro Paredes nella trattativa, sfruttando l’esigenza di Mou di abbracciare un profilo in mediana.

L’argentino ha giocato nella Capitale dal 2014 al 2017 ed è attualmente seguito anche dalla Juventus. Ecco perché, come detto sopra, qualora si concretizzasse l’operazione, la Vecchia Signora vivrebbe una beffa duplice. La Roma, invece, ovvierebbe ad uno dei suoi più grandi limiti e incasserebbe una buona somma di denaro. Il rischio è quello però di separarsi da chi potrebbe divenire in futuro, poi, autentico rimpianto.