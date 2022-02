Calciomercato Roma, rinnovo Zaniolo | L’esito del primo incontro

Calciomercato Roma, arrivano importanti e,per alcuni, inattese novità circa il futuro di Zaniolo. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Il numero 22 è stato al centro di numerose polemiche e discussioni in questi mesi, che hanno raggiunto l’acme poi in questi primissimi giorni di febbraio per colpe sue ma non solo. A coadiuvare il diffondersi di pareri e posizioni le dichiarazioni di Pinto prima e Mourinho poi.

Le parole del gm hanno portato al diffondersi di numerose notizie relative all’addio di Zaniolo, giustificate da una semplice dichiarazione, oscillante tra l’ovvietà e la più pura onestà intellettuale. Non sono mancati rumors e polemiche legate all’interesse di Juve o altre squadre, al momento figuranti come interessate a sfruttare la situazione creata intorno a quel “bambino d’oro” difeso a spada tratta dal proprio mister e dallo stesso ex Benfica.

Di Nic, come ormai è chiaro a tutti, si continuerà sicuramente a parlare, per motivi di campo e non solo. Al centro di quest’articolo poniamo proprio la questione legata al suo futuro, ancora incerta ma intorno alla quale sono arrivate importanti notizie di aggiornamento.

Leggi anche —> Roma, rientro Spinazzola | L’esito definitivo degli esami

Calciomercato Roma, il retroscena sul rinnovo di Zaniolo

Ci riferiamo in particolar modo a quanto riferito da LaRoma24.It e alla sua esclusiva annunciata quest’oggi, a poche ore dalla sfida contro il Sassuolo che non vedrà protagonista proprio l’ex Inter, in seguito alla beffarda espulsione di sabato scorso contro il Genoa. Stando alla suddetta fonte, lo scorso 2 febbraio si è tenuto un incontro tra Claudio Vigorelli, procuratore del trequartista, e Tiago Pinto.

Ciò che emerge è la volontà unisona di continuare a porre Zaniolo al centro del progetto giallorosso. Una notizia importante che smorza le tante voci che vedono attualmente Nic lontano dalla Capitale.