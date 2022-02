Roma, polemica Mourinho | Arriva la risposta social del giocatore

Roma, non si arrestano le voci nate già da qualche settimana. Dopo la questione Zaniolo, questa volta torna Mourinho ad essere al centro dell’attenzione.

La conferenza stampa cui abbiamo assistito quest’oggi, alla vigilia della trasferta con il Sassuolo, è stata caratterizzata da una profonda quanto smascherante dialettica nei confronti dei giornalisti presenti. Molte, infatti, le domande dalla patina destabilizzante e incentrate, più che sui 90 minuti di Reggio Emilia, sullo sfogo del mister nei meandri di San Siro.

Lo stesso atteggiamento del tecnico davanti ai microfoni ha tradito un forte dissenso nei confronti delle domande postegli. Ciò non ha comunque impedito lui di esprimere la propria posizione sulla fuga della notizia relativa alla sua strigliata, esprimendosi anche sul parere di chi si fosse sentito toccato e offeso dalle pungolanti parole a Ibanez e colleghi dopo lo scacco di martedì in casa dell’Inter.

Leggi anche —> Sassuolo-Roma, Mourinho: “Bugia totale. I giocatori mi hanno detto una cosa precisa”

Roma, arriva la contro-risposta a Mourinho

I punti toccati e interessanti sono plurimi. Restiamo qui su quello relativo a Romano Perticone, che in settimana aveva manifestato il proprio dissenso nei confronti del parere espresso da Mourinho, secondo il quale chi non avesse gli attributi sarebbe dovuto andare a giocare in cadetteria. Non sono mancate le reazioni del mondo della Serie C e, tra le varie, si è quest’oggi fatto riferimento proprio al numero 2 del Cittadella.

Questi aveva già sottolineato come, per giocare in C, fossero necessari ancora più attributi rispetto a chi giochi in Serie A. Dopo il sostegno espresso da Mourinho, che ha detto di condividere il suo pensiero per poi definirlo, come suggeritogli da qualche suo giocatore, “scarsissimo” è arrivata la contro-risposta del coinvolto. Di seguito il contenuto del tweet pubblicato sul suo profilo in questi minuti.

“Il motivo per cui #Mou è grande lo dice la carriera, mentre per me lo è da 12 anni.Inter-Livorno 3-0 e lui nel sottopasso senza telecamere ci aspetta uno per uno per dirci di andare avanti fino alla fine senza mai mollare.

Scarsissimo? Chi gliel’ha detto se ne intende”.