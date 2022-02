Roma, test a Trigoria per Spinazzola | La decisione dello staff medico

Leonardo Spinazzola porta avanti il percorso di recupero dall’infortunio subito la scorsa estate. Lo staff medico ha preso una decisione relativa al suo ritorno in campo.

Dopo una settimana movimentata, la Roma si prepara a tornare in campo. Domani pomeriggio a Reggio Emilia la squadra di José Mourinho sfiderà il Sassuolo nel match delle 18, valido per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A. Una sfida che la Roma vuole vincere ad ogni costo, per cercare di archiviare definitivamente le polemiche seguite alla partita contro il Genoa e l’eliminazione dalla Coppa Italia.

E mentre le voci sul futuro, soprattutto per quel che riguarda il calciomercato, continuano ad inseguirsi, Mourinho e il suo staff lavorano a Trigoria per cercare di ottenere da questa rosa i migliori risultati possibili. Anche perché l’esito di questa stagione potrà, almeno in parte, rappresentare le basi della Roma del prossimo anno. Tra giocatori in cerca di conferme e possibili bocciature, sono in tanti a giocarsi tutto da qui a fine Campionato.

Roma, visita a Trigoria per Spinazzola | Le ultime

Ma c’è anche chi, prima della fine della stagione, spera di riuscire a tornare in campo. Parliamo naturalmente di Leonardo Spinazzola. L’esterno giallorosso, fermo dallo scorso giugno, continua il percorso di riabilitazione dopo il terribile infortunio patito in maglia azzurra durante gli Europei. Un lavoro che richiede la massima attenzione e grande prudenza, per evitare che il calciatore possa essere esposto al rischio di ricadute. Sulle sue condizioni arrivano in questi giorni importanti novità.

Nella giornata di ieri, infatti, è stato presente a Trigoria il chirurgo finlandese Lampainen, punto di riferimento nel percorso di guarigione di Spina. Il medico, riporta Il Tempo, ha visitato il giocatore e svolto alcuni test utili a fare il punto sulle condizioni del giocatore. Lampainen i tratterrà nel centro sportivo giallorosso anche nella giornata di oggi, per confrontare le proprie valutazioni con lo staff medico giallorosso. E sarà proprio l’equipe di professionisti della Roma a stabilire tempi e modalità di rientro del calciatore. Con una certezza a guidare le scelte: si eviterà di affrettare i tempi per non correre alcun tipo di rischio.