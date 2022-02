Calciomercato Roma, rivoluzione in difesa | Affondo per Bastoni

Calciomercato Roma, spunta un nuovo e affascinante nome come eventuale rinforzo per lo scacchiere di Mourinho.

La squadra giallorossa è chiamata a reagire prontamente alle battute di arresto vissute fin qui che hanno impedito a Pellegrini e colleghi di trovare continuità, fondamentale invece per raggiungere obiettivi nobili come programmato a inizio stagione. Pur restando tanto rammarico, però, la stagione è ancora viva e restano ancora due percorsi da onorare finché sarà possibile.

Il piano attuale sembra quello di cercare di lavorare ulteriormente sui plurimi limiti palesati in questi sette mesi, nella speranza che questo spezzone finale di stagione possa permettere di ovviare ai tanti errori compiuti fin qui. Non è compito semplice, soprattutto se si considera il gap rispetto alle prime quattro posizioni. Resta l’obbligo di provarci, con la consapevolezza che, dopo la transazione di quest’anno, plurime novità sono previste per la prossima stagione.

Calciomercato Roma, sfida all’Inter per Bastoni: le ultime

Quello in corso ha tutte le caratteristiche per essere definito un anno zero. Una stagione di rifondazione, insomma, caratterizzata dalla presenza di un mister importante e da un’epurazione condotta abbastanza felicemente da Pinto. L’impressione è però che i rinforzi e i nuovi approdi abbiano reso meno del previsto.

Per tale motivo ulteriori modifiche sono attese durante la prossima campagna acquisti, quando Trigoria continuerà ad essere sede di modifiche e cambiamenti, questa volta si spera più felici. Da questo punto di vista, dunque, non passi inosservata la notizia riportata da Calciomercato.com. A detta di questi ultimi, infatti, anche la Roma figura tra le interessate a Simone Bastoni dello Spezia. Sulle sue tracce anche Inter e Fiorentina, allenata proprio dall’artefice della sua consacrazione, Vincenzo Italiano.