Calciomercato Roma, nuovo indizio ufficiale | Addio al big

Sassuolo-Roma, arriva l’ennesima esclusione per il centrocampista quest’oggi. Futuro sempre più lontano dalla Capitale?

Nuova esclusione dalle formazioni della sfida di Reggio Emilia che sta mettendo Dionisi di fronte all’amico Mourinho. C’era molta curiosità circa le scelte dei due allenatori, ambedue alle prese con non poche emergenze. Se i neroverdi dovranno fare a meno di Scamacca e Raspadori, Mou è alle prese con l’assenza di Zaniolo.

Il 22 è stato espulso sul finale di Roma-Genoa, catalizzando discussioni e polemiche e, di fatto, togliendo lui lucidità e tranquillità, già depauperate dalle reiterate voci relative al suo futuro dopo le parole di Tiago Pinto. Ciò che intriga quest’oggi è soprattutto la reazione di una squadra reduce da un momento a dir poco difficile. Da discutere anche le scelte a centrocampo.

Dal suo approdo, Sergio Oliveria è sempre stato schierato titolare, provando a sfruttare saggezza e qualità mancanti a un reparto che ha fin qui palesato non poche difficoltà. Dall’ingaggio del numero 27 ciò che ha ulteriormente fatto discutere è la perdita di centralità di Veretout all’interno dello scacchiere giallorosso.

Leggi anche: Sassuolo-Roma, ultim’ora UFFICIALE | Infortunio per El-Shaarawy

Roma, ennesima esclusione per Veretout: futuro lontano dalla Capitale?

Uno dei tanti tristi fili rossi di questa stagione è stata l’involuzione del centrocampista ex Fiorentina. Dopo essere stato motorino e trascinatore per due anni di fila sotto la guida di Fonseca, il 21 ha perduto sempre più lucidità e convinzione. Andato a segno ben tre volte nelle prime giornate, con la doppietta con i Viola e il centro a Salerno, Jordan si è pian piano spento, divenendo un elemento ben lungi da quello ammirato nell’ultimo biennio.

Una prova sono le reiterate esclusioni arrivate negli ultimi mesi e le infelici reazioni durante i suoi pochi coinvolgimenti nel recente periodo. Anche in quel di San Siro Veretout non ha brillato, portando dunque Mou ad escluderlo per la delicata trasferta del Mapei Stadium. I prossimi mesi ci diranno se il suo tempo nella Capitale sia finito e se si tratti di una semplice conseguenza del troppo minutaggio accumulato a inizio stagione.