Sassuolo-Roma, arriva un’importantissima ultim’ora in casa giallorossa. L’annuncio è arrivato pochi minuti prima del fischio di inizio.

Vi abbiamo da poco annunciato le scelte ufficiali di Dionisi e Mourinho per la delicata gara del Mapei Stadium. Durante la conferenza stampa di ieri, tra le migliori della stagione per dialettica e atteggiamento critico, lo Special One si è anche abbandonato alla più classica della pretattica. Non sono passati infatti inosservati gli encomi alla qualità della rosa di Dionisi.

Molto importanti, poi, le sue dichiarazioni circa i convocati, che avevano lasciato intendere come, Zaniolo a parte, escluso “dall’arbitro”, la squadra sarebbe partita alla volta di Reggio Emilia al completo. Al netto dell’ennesima esclusione dal primo minuto di Veretout, la cui posizione nella Capitale sembra vacillare sempre di più, ha colpito la decisione circa Stephan El-Shaarawy.

Sassuolo-Roma, forfait El-Shaarawy: svelato il motivo

Il Faraone, decisivo all’ultimo secondo nella gara di andata, era considerato prima della partita come il sostituto ideale di Zaniolo, al punto da figurare nelle probabili formazioni come compagno di attacco di Abraham, totalmente recuperato. L’ex Milan e Monaco non è invece presente nemmeno in panchina e non è partito nemmeno con la squadra.

Il motivo dovrebbe essere di natura fisica. Stephan ha infatti rimediato una problematica al polpaccio che, dalla trasferta di Bologna, sta impedendo lui di trovare continuità fisica e tecnica. Seguiranno aggiornamenti.