Calciomercato Roma, cessione con scambio in Serie A | Ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, doppio scenario in Serie A destinato ad apportare importanti cambiamenti in casa giallorossa e non solo.

La Capitale è alle prese con un forte sentimento di rammarico dopo gli infelici risultati raccolti fin qui e, più in generale, per una stagione sotto le aspettative. Troppa la discontinuità e altrettanto importante il gap creatosi con le squadre alberganti nelle zone più alte della classifica, inizialmente obiettivo stagionale di Pellegrini e colleghi.

Lo scacco di San Siro la scorsa settimana ha cancellato le speranze di provare a onorare quantomeno fino alla fine una coppa che fino ad una decade fa era di casa e che ora invece rappresenta, un po’ come tutti i trofei, un autentico miraggio all’ombra del Colosseo. Se a ciò si aggiungono le troppe battute di arresto fin qui incontrate e l’involuzione palese di molti giocatori, si comprende bene il motivo per il quale, a partire dal prossimo giugno, siano molti i cambiamenti in programma.

Vi abbiamo da poco raccontato della vicenda Mkhitaryan, caratterizzata dal paradosso del probabile addio a fine stagione di chi, per ora, figura tra i migliori della squadra tutta. Importanti aggiornamenti, come accaduto anche l’anno scorso, potrebbero però interessare questo fronte a partire dalla battute primaverili finali.

Calciomercato Roma, doppio interesse per Cristante: due pedine di scambio sul piatto

Stando a quanto riferito da Calciomercatoweb.it, invece, un altro addio potrebbe prefigurarsi sempre nella zona di raccordo tra difesa e attacco. Questa è divenuta da ormai un anno un vero e proprio tallone di Achille, cui nemmeno Sergio Oliveira, escludendo alcune uscite dello scorso mese, è riuscito a garantire riparo.

Manca ancora un regista e, soprattutto dopo i ripetuti infortuni di Pellegrini, un elemento qualitativo che possa rivelarsi utile anche in zona gol. La prossima estate si potrebbe dunque assistere all’uscita di Cristante, quasi sempre titolare per dedizione ed eclettismo ma anch’egli di certo non figurante tra i migliori.

Stando alla suddetta fonte, il 4 potrebbe andare all’Atalanta che non disdegnerebbe un ritorno di chi, dopo aver lasciato Bergamo, non ha più rasentato quei livelli sciorinati in Lombardia. La Roma chiederebbe in cambio Malinovskyi, leader tecnico del centrocampo di Gasperini e protagonista, ieri sera, di un gol che per questione di minuti non è stato decisivo. Più probabile invece lo scenario toscano. Bryan piace anche alla Fiorentina e, in questo caso, potrebbe essere inserito Biraghi come pedina di scambio. Il laterale era stato seguito da Pinto anche la scorsa estate dopo l’infortunio di Spinazzola, prima di virare su Matias Vina.