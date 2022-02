Calciomercato Roma, via libera Simeone | Concorrenza agguerrita

Il General Manager della Roma Tiago Pinto continua a sondare il calciomercato alla ricerca di possibili obiettivi per la prossima sessione.

Dal momento dell’arrivo, la scorsa estate, sulla panchina giallorossa, José Mourinho ha insistito su una necessità: quella di rinforzare la rosa. L’allenatore portoghese ha sposato il progetto triennale che Dan e Ryan Friedkin gli hanno presentato, ben consapevole che per tornare a competere a livelli altissimi servirà del tempo. Un lavoro che deve passare, oltre che dall’impegno in campo di Mou e del suo staff, anche dal calciomercato.

Un punto di vista pienamente condiviso da tutte le componenti del club: dalla proprietà alla dirigenza, fino allo staff tecnico, l’intenzione di migliorare la rosa è comune. Per farlo, però, occorrerà trovare i tempi e le modalità ideali. I Friedkin non hanno mai fatto mancare il proprio apporto economico, ma d’altra parte la realizzazione di un instant team appare inverosimile. Meglio, secondo l’attuale management, costruire una squadra forte e solida dal punto di vista economico, crescendo passo dopo passo.

Calciomercato Roma, sirene spagnole | Rivale in Liga

Per farlo le indicazioni di Mourinho sono e saranno decisive. L’allenatore è colui che sarà chiamato a dare il parere decisivo sulle operazioni di calciomercato. Da questo punto di vista non è un mistero che il tecnico portoghese sia alla ricerca di profili di spessore per arricchire il centrocampo giallorosso. Un’operazione iniziata a gennaio con l’arrivo di Sergio Oliveira e che proseguirà nei prossimi mesi con un restyling che potrebbe riguardare la mediana in modo particolarmente importante.

Tra i vari nomi che negli ultimi mesi sono stati accostati ai colori giallorossi c’è anche quello di Hector Herrera. Il centrocampista messicano per esperienza internazionale e carattere rappresenta un elemento capace di rispondere alle richieste di Mourinho e il suo nome potrebbe tornare attuale durante la prossima sessione di calciomercato. Attenzione però: il giocatore, che non riesce ad imporsi nelle rotazioni di Simeone e pare destinato a lasciare l’Atletico Madrid, piace parecchio anche in Liga. Secondo elgodigital.com sulle sue tracce ci sarebbe anche il Betis. Il club iberico starebbe pensando a Herrera come alternativa a Fabian Ruiz: lo spagnolo del Napoli è il preferito, dalle parti di Siviglia, ma il suo arrivo appare impossibile. Da qui la decisione di puntare sul messicano dell’Atletico Madrid.