Calciomercato Roma, pericolo Ancelotti | Il piano B spaventa Pinto

Non si frenano le voci di calciomercato che riguardano la Roma: l’ultima, proveniente dalla Spagna, coinvolge il Real Madrid.

La Roma tornerà domani al lavoro a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri, reduci dal successo sull’Udinese, saranno di scena sabato pomeriggio alle 18 allo Stadio Olimpico. Un match delicato che la Roma non può permettersi di sbagliare. Dopo gli ultimi risultati deludenti, e la ridda di voci sulla gestione dello spogliatoio da parte di Mourinho, una vittoria può riportare il sereno nell’ambiente.

Al di là di questo, poi, c’è una classifica da tornare a muovere in modo netto. Troppi i passaggi a vuoto nel corso della stagione; troppo importante tornare a fare 3 punti per rilanciare le ambizioni europee del club. Lo stesso José Mourinho, che nei giorni scorsi ha smentito dissapori con il gruppo, continua a credere che la Roma possa chiudere bene la stagione, tra Campionato e Conference League.

Calciomercato Roma, occhio al Real | Piano B per Ancelotti

Il finale di stagione, quindi, sarà decisivo. Non solo per capire dove la squadra riuscirà ad arrivare e quali entrate economiche riuscirà a garantirsi, ma anche per decifrare il futuro di diversi elementi presenti nella rosa attuale. Non è un mistero che Mourinho sia convinto della necessità di rinforzare la squadra e per farlo lavora con il General Manager Tiago Pinto per portare nella Capitale calciatori di primissimo piano.

Tra loro si starebbe facendo largo il nome di Jason Denayer, di cui vi abbiamo parlato nelle scorse ore. Il difensore belga piace non poco e la scadenza di contratto con il Lione permetterebbe ai giallorossi di piazzare un colpo importante a parametro zero. Su questo fronte si segnalano le parole del Presidente del Lione Jean-Michel Aulas, che ha spiegato come al calciatore sia stata presentata una proposta di rinnovo. “La palla ora passa a lui“, ha spiegato il numero uno del club francese. Ma attenzione alle voci che arrivano dalla Spagna: secondo todofichajes.com su Denayer si sarebbe concentrata anche l’attenzione del Real Madrid. Ancelotti sogna di rinforzare la difesa con l’acquisto di Antonio Rudiger: se l’ex giallorosso non sbarcasse al Bernabeu, i Blancos potrebbero tentare l’affondo con Denayer.