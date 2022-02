Roma, attacco a Mourinho | “Quattro titolari hanno chiesto la cessione”

In casa Roma continuano a rincorrersi voci sulla situazione complicata che si sarebbe creata all’interno dello spogliatoio.

Non sono giorni semplici, quelli che sta attraversando la Roma. L’ultima serie di risultati ha lasciato non poca delusione nell’ambiente. La squadra non è riuscita a vincere due partite apparentemente alla portata come quelle contro Genoa e Sassuolo ed è stata eliminata dalla Coppa Italia. Insomma, un momento complesso reso ancor più difficile dalle indiscrezioni che negli ultimi giorni sono apparse su diversi quotidiani.

Le voci che vorrebbero lo spogliatoio giallorosso spaccato non hanno certo aiutato la squadra a preparare al meglio la sfida di ieri a Reggio Emilia. E neanche le smentite di Mourinho, che in conferenza stampa aveva ribadito che il gruppo è compatto e felice del suo lavoro, sembrano essere riuscite a migliorare la situazione. La medicina migliore è chiaramente la vittoria. Un successo sul campo può aiutare a spazzare via polemiche e difficoltà meglio di qualsiasi dichiarazione.

Roma, le voci non si fermano | “Mourinho un disastro”

In questo contesto le voci di chi critica l’allenatore e lo descrive come non in pieno controllo dello spogliatoio continuano a rincorrersi. Dopo le dichiarazioni che vi abbiamo già riportato, l’opinionista di calciomercato.it Enrico Camelio è tornato a parlare della gestione dello Special One. “Tutta la squadra con Mourinho? Smentisco categoricamente, so per certo che non è così.” ha affermato il giornalista in un’intervista rilasciata a notizie.com. Camelio ha assicurato che “Mou ha qualche fedelissimo nello spogliatoio, per esempio Mancini, Cristante e Pellegrini sono pienamente con lui”.

Accanto a questo gruppo vi sarebbero “i neutri e poi moltissimi giocatori che non lo vogliono più. Alcuni sono arrivati addirittura a chiedere la cessione. E quattro di questi sono titolari!”. Parole che descrivono una situazione decisamente non semplice da gestire all’interno dello spogliatoio. “Per me fin qui ha sfilacciato e svalutato la rosa. In panchina con il Sassuolo c’erano Cristante e Veretout. Il primo ha giocato la finale degli Europei, il secondo è stato convocato dalla nazionale francese. Non parliamo di calciatori scarsi“, ha proseguito Camelio. Che poi mette nel mirino anche le scelte di calciomercato: “Mayoral è stato dato via e ora segna con il Getafe, alla Roma non trovava spazio. Però è stato preso Shomurodov a circa 18 milioni di euro. Uno che faceva la riserva a Destro e Pandev”. Camelio ricorda la cessione di Villar, che Mourinho riteneva non abbastanza forte fisicamente. “Al suo posto è arrivato Sérgio Oliveira che tutto è tranne che grosso. Solo che è un giocatore di Jorge Mendes, l’agente di Mourinho“. Anche l’arrivo del portoghese non convince l’opinionista: “Pare che Oliveira sia entrato spavaldo nello spogliatoio. Che dica agli altri cosa devono fare. Per non parlare di Rui Patricio. E’ stato pagato 13 milioni e mezzo a un anno dalla scadenza. Pure lui lo stesso agente. E dopo 12 mesi poteva essere preso a parametro zero“.