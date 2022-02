Roma, la clausola per l’esonero | “Si sono rotti di Mourinho”

Roma, “si sono rotti di Mourinho” è il retroscena che viene fuori dalla Tv di calciomercato.it. C’è la clausola per l’esonero

Dopo la prestazione contro il Sassuolo nell’occhio del ciclone ci è finito il tecnico della Roma José Mourinho. Prima Capello, che ha criticato aspramente l’operato dello Special One e soprattutto la sua uscita a San Siro contro la squadra. Poi, sempre nella serata di ieri, sono arrivate le parole di Camelio, che ha parlato alla Tv di calciomercato.it, svelando un particolare retroscena.

Una frase che si era già sentita, ma che è stata ribadita: “Sette otto giocatori si sono rotti le palle di Mourinho” ha tuonato. Ed è evidente che tutto è venuto fuori dopo lo sfogo dell’allenatore immediatamente dopo la gara contro l’Inter in Coppa Italia e che è stato riportato in esclusiva dal Corriere dello Sport. Non è un momento sereno, insomma, dentro Trigoria e dentro lo spogliatoio della Roma. Anche se un confronto tra Mou e la squadra, dopo quelle parole dette a caldo, c’è già stato. Ma non ha portato comunque a nulla, vista la prestazione di ieri contro i neroverdi di Dionisi e un pareggio strappato all’ultimo secondo.

Roma, la clausola per l’esonero

Ovviamente non si parla di esonero. Via queste notizie. E non sembra inoltre che lo Special stia perdendo credito davanti alla società guidata dai Friedkin che lo hanno preso per un progetto a lungo termine. Siamo ancora al primo anno, e si poteva anche immaginare (forse) un avvio così. Ma Camelio ha ribadito un’altra cosa durante la trasmissione: “Mi dicono che ha una clausola molto alta se viene mandato via”. Insomma, in poche parole, un esonero potrebbe costare carissimo alle casse giallorosse già in difficoltà e che la proprietà sta cercando in maniera sistematica di rimpinguare.