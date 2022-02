Calciomercato Roma, i nomi nel mirino | Poker per Mourinho

La Roma sta cercando da diverse finestre di calciomercato il regista adatto da poter regalare a all’allenatore portoghese

L’aveva chiesto già in estate ed era tornato alla carica soprattutto a gennaio. Quello che serve alla Roma di José Mourinho è un regista in grado di decidere e gestire i ritmi della squadra. A confessarlo è stato lo stesso allenatore portoghese al termine di Sassuolo-Roma. In quell’occasione ha lodato Henrikh Mkhitaryan che, nonostante non sia il suo ruolo, ha giocato molto bene davanti la difesa. Un elogio per l’armeno che, però, non deve passare inosservato a Tiago Pinto che. Il general manager dell’area sportiva, infatti, a gennaio ha preso Sergio Oliveira proprio con l’obiettivo di migliorare la linea mediana.

Il centrocampista portoghese, però, sembra non aver dato al tecnico quello che cercava. Nonostante questo, però, Oliveira ha dimostrato buone qualità, tagliando fuori dai titolari due come Jordan Veretout e Bryan Cristante. Il primo viene spesso inserito a gara in corso con il secondo che è stato provvidenziale nell’ultima gara con il Sassuolo. È stato grazie al numero 4 giallorosso, infatti, se la Roma è riuscita a pareggiare negli ultimi minuti di recupero. L’ex Atalanta, infatti, ha segnato al 94′ su calcio d’angolo, acciuffando il 2-2 all’ultima possibilità.

Calciomercato Roma, quattro nomi nel mirino di Pinto

La ricerca di un regista che sappia gestire la manovra della Roma non si è mai fermata. Tiago Pinto, per accontentare il tecnico portoghese, ha studiato il panorama europeo ed ha individuato diversi nomi. Oltre a Emil Hojbjerg, secondo Il Romanista, il gm giallorosso ha quattro calciatori segnati sul suo taccuino. Il primo è un pupillo di José. Si tratta di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano dell’Aston Villa. Il ventiquattrenne ha il contratto in scadenza nel 2023 e nessuna intenzione di rinnovare. Il prezzo del cartellino, a un anno dalla sua scadenza potrebbe aggirarsi intorno ai venticinque milioni. L’ingaggio del giocatore, poi, è di circa tre milioni compresi bonus. Numeri sostenibili, anche se l’unico ostacolo per il giocatore è la concorrenza con l’Arsenal in pole position.

Proprio nelle file dei Gunners c’è il secondo nome presente sulla lista di Tiago Pinto. Si tratta di Granit Xhaka, a lungo cercato e corteggiato da Mou già nella scorsa estate. Se il club di Londra dovesse acquistare Douglas Luiz, per il centrocampista svizzero si chiude ogni spazio e l’unica soluzione sarebbe andare via. Il terzo nome è quello di Renato Sanches. Portoghese in forza al Lille, in Ligue 1 sta mostrando buone qualità anche nel gestire i ritmi. La trattativa per Sanches potrebbe essere facilitata da un amico della Roma: Jorge Mendes, procuratore del giocatore. Con il contratto in scadenza nel 2023 e un ingaggio di circa 2 milioni, la trattativa non dovrebbe essere difficile.

Infine, c’è Jorginho. Il centrocampista ex Napoli è in scadenza nel 2023 e fino ad ora sembra aver rifiutato tutte le proposte di rinnovo. Alla finestra, però, c’è anche la Juventus che ha buoni rapporti con l’agente del giocatore.