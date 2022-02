Calciomercato Roma, l’hanno scaricato | Ecco il pupillo di Mourinho

Il tecnico della Roma è ancora alla ricerca di un regista che potrebbe arrivare a Trigoria nelle prossime finestre di calciomercato

Chiedi e ti sarà dato, si legge nella Bibbia, ma sembra che a Mourinho nessuno abbia ancora dato ciò che chiede. Sono già due finestre di calciomercato che l’allenatore della Roma vorrebbe un regista, ma non lo ha ancora ottenuto. L’innesto di Sergio Oliveira sembrava poter colmare quella lacuna individuata da José Mourinho. Le ultime partite, però, hanno dimostrato tutto il contrario. L’elezione di Mkhitaryan a migliore tecnicamente nel centrocampo giallorosso nel post partita con il Sassuolo è la dimostrazione di come a Trigoria non ci siano registi di ruolo.

Per questo motivo Tiago Pinto sta sondando il terreno. L’obiettivo è quello di trovare un calciatore con le caratteristiche adatte per Mourinho e che sia in grado di dettare i ritmi di gioco. José, infatti, proprio alla fine della gara con il Sassuolo, ha descritto cosa dovrebbe saper fare il centrocampista dei suoi sogni. “Saper gestire e decidere il ritmo, e saper decidere se giocare in profondità o in larghezza“. Un profilo preciso per Pinto che è alla ricerca del regista adatto per girare come vuole Mou.

Calciomercato Roma, Hojbjerg criticato dai tifosi del Tottenham

Sono diversi i nomi presenti sulla lista di Pinto che, a gennaio, ha confessato come Diawara non abbia bloccato il mercato in entrata. La mancata partenza del numero 42 giallorosso, infatti, non è stato un ostacolo all’arrivo di un possibile regista. Questo sarebbe potuto essere anche Pierre Emil Hojbjerg. Come riporta Il Romanista, il centrocampista danese è nel mirino della Roma che sta sondando diverse situazioni a centrocampo. A portarlo al Tottenham nel 2020 è stato proprio Mourinho, che lo ha utilizzato con continuità. Anche in questa stagione Hojbjerg sta giocando molto, ma l’arrivo di Bentancur potrebbe chiudergli la porta.

Inoltre, nelle ultime gare il danese è stato criticato dai suoi tifosi. Un’ulteriore spintarella alla porta del Tottenham che potrebbe chiudersi per il ventiseienne di Copenaghen. L’affare, però, è tutt’altro che semplice. Il contratto di Hojbjerg scade nel 2025 e l’ingaggio si aggira intorno ai 6 milioni. Per questo motivo, Pinto potrebbe aver bisogno di fare un’offerta abbastanza alta per riportare il danese alla corte di Mourinho.