Roma, sorpresa per i tifosi in vista del derby di fine marzo

Per la sfida contro la Lazio ci potrebbe essere una sorpresa per i tifosi della Roma che non hanno mai smesso di incitare la squadra

I dati sono positivi e per i tifosi della Roma potrebbe arrivare una sorpresa per la fine di marzo. In quei giorni, più di preciso il 20, si gioca il derby di ritorno. Una gara molto importante per i sostenitori giallorossi, ma anche per tutta la squadra. Vincere, infatti, significherebbe guadagnare punti in uno scontro diretto molto importante per gli obiettivi finali. Ad oggi è ancora vivo il progetto di raggiungere il quarto posto, che significa Champions League. Man mano che si va avanti, però, lo spiraglio che permette di vedere l’obiettivo si chiude sempre di più e per questo la Roma non deve perdere punti per strada.

Nell’ultima partita contro il Sassuolo è arrivato un pareggio molto controverso. Lo stesso José Mourinho ha confermato nel post partita che alla vigilia non avrebbe mai accettato questo risultato. Visto poi l’evolversi della gara, con il gol del 2-2 acciuffato da Bryan Cristante allo scadere, il punto conquistato ha assunto tutto un altro valore. “Cambia la dinamica emozionale della gara”. Con queste parole lo Special One ha commentato ai microfoni di Dazn il gol del numero 4. Questo ha permesso allo Special One di vedere il pareggio sotto un altro punto di vista.

Roma, il sottosegretario della Salute: “Entro fine marzo stadi al 100%”

Vincere quindi la maggior parte delle partite, compreso lo scontro diretto del 20 marzo, è di fondamentale importanza per la Roma e per i suoi tifosi. Questi, che non hanno mai smesso di sostenerla, come è giusto che sia, potrebbero ricevere una sorpresa in vista del derby. Secondo Andrea Costa, sottosegretario del Ministero della Salute, entro la fine di marzo gli stadi potranno tornare al 100%. “I dati sono positivi. Credo che entro la fine di marzo si possa arrivare alla capienza del 100% negli stadi“. Con queste parole a “La Politica nel Pallone”, di Gr Parlamento, il sottosegretario ha descritto la situazione. “I tifosi vogliono tornare allo stadio, i segnali stanno andando nella giusta direzione e confido che preso si possa arrivare al tutto esaurito”.

Poi, Costa ha continuato: “Dobbiamo guardare i dati e proseguire la campagna vaccinale. Ad oggi possiamo lanciare questo messaggio di speranza“. Infine, il sottosegretario ha concluso: “Riavere gli stadi pieni significa riavere fiducia e sostegno economico. Dal 1° marzo si tornerà al 75% e da lì a breve ho fiducia che si possa arrivare alla piena capienza“.