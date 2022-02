Calciomercato Roma, pazza idea Juventus | Sacrificio De Ligt per Zaniolo

Calciomercato Roma, la Juventus pronta a sacrificare de Ligt per arrivare a Zaniolo. I bianconeri non mollano la presa

La Juventus non molla la presa. Anzi, a quanto pare, è pronta a rilanciare. E per arrivare all’attaccante della Roma potrebbe anche decidere di sacrificare de Ligt, il difensore olandese che così come Nicolò va in scadenza di contratto nel 2024.

Secondo Tuttosport in edicola questa mattina infatti, Cherubini – che da molto tempo è sulle tracce dell’attaccante giallorosso – per finanziare il mercato bianconero alla fine della stagione, potrebbe sedersi a tavolino ed ascoltare le offerte delle squadre che potrebbero cercare il difensore olandese. La base d’asta è di almeno 100 milioni di euro per l’ex Ajax. Il tutto per poi affondare il colpo e presentarsi da Tiago Pinto con un’offerta quasi irrinunciabile.

LEGGI ANCHE: Totti torna a parlare della Roma: “Coppia formidabile”

Calciomercato Roma, il piano della Juventus

Avendo già preso Gatti in difesa dal Frosinone, la Juventus starebbe pensando appunto a questa mossa per rinforzare l’attacco di Massimiliano Allegri. Le parole del general manager portoghese all’inizio del mese hanno aperto anche a un possibile addio: “Non posso assicurare a nessuno che Zaniolo, così come tutti gli altri, rimarranno qui la prossima stagione” ha dichiarato nella conferenza stampa di fine mercato. Un’apertura che s’è presa i titoli dei giornali il giorno successivo e che ha alimentato senza pochi dubbi tutte le voci di un addio.

Tra la Roma e Zaniolo ci dovrebbe essere comunque un incontro per cercare un rinnovo contrattuale – con adeguamento sostanzioso – per mettere quasi la parola fine a tutte le illazioni di mercato che fino al momento ci sono state. Si potrebbe anche raggiungere un accordo sotto questo aspetto ma che non chiuderebbe del tutto le porte di un addio. Certo, in questo caso sarebbe assai più complicato pensare a una separazione. Ma il calciomercato ha vie infinite. Per fortuna o purtroppo.