Totti torna a parlare della Roma: “Coppia formidabile”

Totti torna a parlare della Roma, l’ex capitano ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “Coppia formidabile”

Che anno, quell’anno. Lo ricorda bene Francesco Totti, ex capitano giallorosso, che ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport tornando a parlare della Roma. Quella dei fenomeni per intenderci. Quella che poteva contare lì davanti su una coppia che ha chiuso la stagione 2016-2017 con 58 gol in due.

Domani sera, Edin Dzezo e Mohamed Salah si ritroveranno contro negli ottavi di finale di Champions League. Inter e Liverpool è anche la partita di una delle coppie più forti della Roma. Due attaccanti formidabili, consacrati anche dalle parole di Totti. “Erano fortissimi singolarmente e insieme sono stati una coppia formidabile. Non è un caso che, anche grazie agli assist di Salah, Edin abbia segnato tantissimo, vincendo anche il titolo di capocannoniere della Serie A con 29 gol”. Coppia da sogno sì.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, la rivoluzione è già iniziata | Incontro con Monchi

Totti, le parole dell’ex capitano

Di successi non ne sono arrivati, purtroppo (un terzo e un secondo posto in campionato) e i rimpianti sono tanti, anche perché in quella Roma c’erano altri campioni: De Rossi, Szczesny, Alisson, Rudiger, Emerson Palmieri, Pjanic, solamente per citarne alcuni. Una squadra fortissima, che è arrivata ad un passo dalla finale della Champions League, ma che non è riuscita a portare lo scudetto. Ricordi che bruciano quelli di Totti. Che sognava senza dubbio qualcosa di diverso da quegli anni che comunque sono magici, perché sognare qualcosa d’importante, vuoi o non vuoi, rende l’aria elettrica. Quello che serve per rendere vivo un amore viscerale verso una squadra che da un paio d’anni regala più amarezze che gioie.

C’è da ricostruirla una Roma del genere. Con Mourinho in panchina, mica l’ultimo arrivato. I presupposti, con un tecnico del genere, ci sono tutti. Servono investimenti, importanti. E i Friedkin sembrano comunque disposti a farne.