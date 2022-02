Calciomercato Roma, la rivoluzione è già iniziata | Incontro con Monchi

Calciomercato Roma, la rivoluzione è già partita dopo la prestazione contro il Sassuolo. Incontro con Monchi

La sensazione è che sarà davvero rivoluzione. Non solo dopo le parole di Mourinho dentro San Siro dopo la sconfitta contro l’Inter in Coppa Italia, ma anche dopo la prestazione in campionato contro il Sassuolo: un pareggio acciuffato in extremis dopo una partita quasi senza idee.

E allora serve realmente rifondare questa Roma: non solo con gli acquisti che Tiago Pinto dovrà fare alla fine della stagione, ma anche con delle cessioni di alcuni elementi che ad un certo momento sembravano intoccabili. Nello spazio di poco tempo è cambiato tutto e secondo quanto riportato da calciomercato.com, adesso ci sarebbe anche un’idea del procuratore del giocatore per portarlo fuori da Trigoria e mandarlo a giocare in Spagna, da Monchi.

LEGGI ANCHE: Così non VAR, denuncia giornalista RAI: altro caos dopo Roma-Genoa

Calciomercato Roma, Cristante piace al Siviglia

L’agente di Cristante, Beppe Riso, è a Siviglia per due motivi: quello principale è un possibile ritorno di Gomez in Italia dopo un anno e mezzo passato a giocare con la squadra andalusa. L’altro invece è che proprio il Siviglia avrebbe messo nel mirino il centrocampista della Roma per la prossima stagione. Cristante ha un contratto fino al 2024 e ancora non si è discusso in maniera serrata del rinnovo. E dopo le ultime settimane difficilmente Pinto deciderà di intavolare delle trattative con quei giocatori che hanno bussato alla porta del general manager per un adeguamento. Tutti se lo devono guadagnare il rinnovo e quindi se ne riparlerà alla fine della stagione.

Bisogna capire poi se le intenzioni del Siviglia venissero confermate: la Roma ovviamente si metterebbe all’ascolto. E potrebbe anche decidere di accettare un’offerta. La rivoluzione è iniziata.