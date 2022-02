Così non VAR, denuncia giornalista RAI: altro caos dopo Roma-Genoa

Nuova bufera sul Var e gli arbitri in Serie A. L’annuncio in casa Rai scatena nuove polemiche, giallorossi chiamati direttamente in causa.

La Roma è reduce dall’ennesimo risultato negativo in campionato, stavolta sul campo del Sassuolo. Il 2-2 acciuffato in pieno recupero ha evitato la beffa in quel di Reggio Emilia, ma ha evidenziato ancora grossi limiti nella squadra giallorossa. Limiti che hanno frenato l’ascesa dei ragazzi di Josè Mourinho, insieme ad una innegabile sfortuna con i fischietti ed il Var in Serie A.

La Roma viene tirata direttamente in ballo in casa Rai per alimentare la polemica sull’uso del Var in Serie A. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa ed ha scatenato i tifosi giallorossi sul web. La squadra di Josè Mourinho è reduce da un magro pareggio sul campo del Sassuolo, in terra emiliana i giallorossi non sono riusciti a conquistare la vittoria, per la terza gara consecutiva. Nella sfida dei ieri sera, tra le numerose assenze, spiccava quella di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 era stato squalificato nell’ultima gara interna dei giallorossi, quella terminata a reti bianche contro il Genoa. Il fantasista venne espulso nel folle finale di gara dall’arbitro Abisso, che decise di annullare la pregevole rete del giovane giallorosso dopo revisione Var.

Così non VAR, bufera dopo la denuncia RAI: altro caos dopo Roma-Genoa

Si riaccende la polemica proprio in questi minuti, dopo la denuncia del giornalista Rai, Paolo Paganini. Riportiamo le parole denuncia che il giornalista ha scritto su Twitter: “Vorrei capire bene Abraham fa fallo a centrocampo su un giocatore del Genoa l’azione prosegue Zaniolo segna e il gol viene annullato. In Spezia Fiorentina c’è un fallo a centrocampo su Maggiore l’azione prosegue e Piatek segna. Bene no? Che succede?” Il giornalista sferra un attacco frontale al Var e l’utilizzo discrezionale che ne viene fatto in Serie A. Il paragone è stato fatto tra il fallo fischiato a Tammy Abraham e quello non revisionato su Maggiore durante Spezia-Fiorentina, azione che ha portato al gol dei viola. Due pesi e due misure ancora una volta, ora anche in casa Rai alzano la voce, così non Var…