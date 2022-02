Calciomercato Roma, irruzione del Napoli | “Ecco cosa ci risulta”

Calciomercato Roma, le ultime sul possibile blitz del Napoli: il calciatore è stato accostato anche alla Juve nelle ultime ore.

Sebbene la cura Mourinho abbia rivitalizzato alcuni calciatori che sembravano essere finiti ai margini del progetto giallorosso, la sessione estiva di calciomercato dovrà inevitabilmente fornire quelle risposte grazie alle quali Pinto spera di riuscire a migliorare una rosa che sta palesando non pochi problemi, anche per quanto concerne la tenuta difensiva.

Dopo le prime prove molto esaltanti, infatti, i vari Mancini, Vina e Karsdorp non sembrano attraversare il loro periodo di forma migliore, per usare un eufemismo, ragion per cui il general manager giallorosso sta già scandagliando il mercato, alla ricerca di possibili soluzioni importanti sotto il profilo benefit-cost. In quest’ottica, come vi abbiamo già raccontato, anche la Roma sarebbe sulle tracce di Jason Denayer, difensore belga in scadenza di contratto con il Lione. Alcune voci dalla Turchia riferivano di un blitz del Napoli a stretto giro di posta, dal momento che Spalletti avrebbe richiesto un ulteriore innesto per puntellare la linea arretrata.

Calciomercato Roma, “accordo triennale Denayer-Napoli” | Ribaltone Radio Kiss Kiss

A spegnere sul nascere le voci inerenti un possibile accordo dei partenopei con l’entourage di Denayer ci ha pensato il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli Valter de Maggio, che ha precisato come, stando alle sue fonti, non ci sarebbero riscontri in merito ad una trattativa avanzata tra le parti. Ciò non toglie che gli Azzurri possano affondare il colpo nelle prossime settimane, dal momento che quello del belga è un profilo per il quale sarebbero già stati fatti dei sondaggi esplorativi. Anche la Roma e la Juventus, del resto, monitorano la situazione con molto interesse, pronte a rompere gli indugi nel caso in cui dovessero presentarsi i presupposti giusti.