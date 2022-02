Nuovo aggiornamento sul calciomercato in uscita in casa Roma. Fari puntati su Henrikh Mkhitaryan, ecco l’annuncio che cambia tutto.

La Roma tornerà in campo sabato pomeriggio allo stadio Olimpico, contro l’Hellas Verona. In attesa della gara c’è un importante aggiornamento per quello che riguarda il fronte cessioni del calciomercato giallorosso. Protagonista il numero 77, l’armeno Henrikh Mkhitaryan, in scadenza di contratto questa estate. Ecco l’annuncio che cambia tutto.

Nelle ultime uscite della Roma, decisamente sottotono, tra i pochi a salvarsi è stato Mkhitaryan. Il giocatore armeno, classe 1989, anche in un momento decisamente negativo per i ragazzi di Mourinho continua a mostrare lampi di classe e bel gioco. Il paradosso riguarda il suo prossimo futuro, il suo contratto con i giallorossi è in scadenza a giugno. Proprio come lo scorso anno, quando si firmò per prolungarlo di un anno quasi sul gong finale. Il suo è un contratto piuttosto importante, che pesa 3.5 milioni di euro sulle casse del club giallorosso. Si fanno avanti le più disparate ipotesi circa il suo futuro, non mancano le pretendenti che lo accoglierebbero a braccia aperte a costo zero. In tal senso c’è un aggiornamento fondamentale che arriva dalla Russia.

Calciomercato Roma, svolta Mkhitaryan: l’annuncio che cambia tutto

Proprio dalla Russia giunge un annuncio ufficiale che cambi le carte in tavola per il futuro dell’armeno, al netto delle tante settimane che ci separano dalla finestra di mercato estiva. Si era parlato di un interesse concreto dello Spartak Mosca sul numero 77 della Roma, interesse seccamente smentito dalla stessa società. Ecco le parole del responsabile delle pubbliche relazioni del club moscovita: “Questa informazione è falsa. Abbiamo già smentito queste voci in precedenza e non abbiamo niente da aggiungere”. Questa la secca smentita riportata dal sito Sport Express, la pista russa sembrerebbe allontanarsi con determinazione dal futuro prossimo del centrocampista armeno. Dal 2019 in maglia giallorossa, Mhkitaryan ha collezionato 101 presenze con un bottino di 27 reti all’attivo.